Os esmaltes do verão

As brasileiras são conhecidas internacionalmente pelo cuidado com as unhas. Pode parecer exagero, mas o fato é que o esmalte virou praticamente uma questão cultural no país. Por isso, as tendências por aqui são variadas e agradam a muitos estilos. Nos últimos anos, o publico feminino tem ousado mais e, com isso, vem testando novas possibilidades, e investido em tons como azuis e verdes. Além das duas cores, Carolina Santos, gerente da marca norte-americana Essie, aponta também o laranja aberto e o pink como tendências para o verão, ao lado de tons de nude, que ajudam a criar novos visuais, como o nail art.

“Os tons de esmalte de Essie são criados a partir do que se vê nas ruas em todo mundo”, afirma Carolina. Ela conta que, por mais que as mulheres não dispensem as novidades, alguns clássicos tem cadeira cativa nos salões de beleza por aqui, como os tons de vermelhos no inverno e cores mais alegres no verão. “Claro que também temos os básicos, que sempre compõem a cartela da estação, como os brancos para a francesinha”, explica.

Claudia Kiriyama, sócia do salão Lilac Nails, especializado em unhas, também aponta o laranja como hit da estação. “Para as fashionistas, a moda ficará por conta dos tons quentes de laranja que combinam com praia, piscina e com as roupas estampadas do verão”, acredita. Ela indica ainda outra tendência para a temporada: os esmaltes metalizados. “Use sem medo. A combinação dos metálicos com roupas brancas produz um visual superchique e atual.”

Outro detalhe importante quando se fala de esmaltes é o acabamento, que tende a variar de estação para estação. “A tendência alcança esse nível também, variando entre cremosos, perolados, multicromáticos ou até glitter”, defende o gerente de marketing da Hits Speciallità, Orestes Poliseu. O vermelho, queridinho das mulheres, deve continuar na cesta de compras, sempre ao lado de novas opções. “Os tons de azul cresceram muito e também surgem como uma das cores mais procuradas”, diz ele.