Os desafios do homem em tempos de Instagram

Ser homem no Instagram não é tarefa fácil - a rede social de compartilhamento de fotos é um terreno predominantemente feminino. Dos dez perfis mais populares da atualidade, nove são de mulheres, e quatro delas pertencem ao clã Kardashian-Jenner.

A rede virou lugar para tricotar, em que mulheres trocam informações sobre maquiagem, looks, viagens e moda, com muitas selfies e referências para outras colegas e fãs. Para o homem, ainda há espaço para que o Instagram se torne um lugar de lifestyle masculino, com perfis que funcionem, de fato, como fonte de inspiração.

No Brasil, por enquanto, fazem sucesso os perfis focados no universo dos esportes, com rapazes de tanquinhos com gomos e receitas variadas de frango com batata doce, que crescem cada vez mais em números de seguidores. Com o passar do tempo, porém, as imagens tendem a ficar repetitivas, já que o homem não troca tanto de roupa e penteado como a mulher sem parecer forçado. O uso do corpo é um elemento-chave na construção da troca via Instagram e elas têm muito mais facilidade de postar fotos de si mesmas sem parecer banais do que os homens.

“O natural também é uma pose”, escreveu Oscar Wilde em "O Retrato de Dorian Gray". A máxima serve para descrever o comportamento do homem no mundo da superexposição das redes. As imagens feitas por eles, como personagens da vida real, são mais cruas e simples do que as das mulheres. Como resposta a esse movimento da internet, a indústria da moda reinventa o estilo masculino, aplicando uma moda explicitamente feminina nas passarelas.

Da Gucci com Alessandro Michele ao estilo provocador de J.W. Anderson, um dos grandes nomes da atualidade, a masculinidade está por um fio e isso condiz com o caminho que o comportamento humano na internet está seguindo. Mídias direcionadas para o universo dos homens são, geralmente, focadas em economia, humor e política, e, quando se trata de estilo de vida, focam em carros e esporte.

Ainda há uma lacuna a ser preenchida em termos de conteúdo adequado para o público disposto a se cuidar e investir em moda e tratamentos estéticos. Talvez por uma questão cultural, o homem realmente tem menos habilidades para se auto-retratar de maneira séria e sem ironia. Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, o ator James Franco é o mestre do sarcasmo. Ele mostra em seu perfil imagens de promoção de seus filmes misturadas a fotos pessoais em que não se leva a sério demais.

Um ícone de lifestyle, o italiano Mariano Di Vaio tornou-se um fenômeno ao mostrar ser o verdadeiro bon vivant europeu. Nas fotos, está sempre em paisagens deslumbrantes, com carros e motos de tirar o fôlego. É um dos poucos representantes da ala masculina a conseguir criar um lifestyle que é sério e sedutor, sem ironia e com forte apelo comercial. Os homens querem ser ele e as mulheres querem casar com ele.

Damas influenciadoras são muitas, mas galãs como Di Vaio são poucos. As mulheres conseguem organicamente passar informações relevantes com o uso de suas imagens pessoais, sem ironia, preconceito ou medo. Isso tende a mudar já que o machismo está em baixa e há uma nova onda de aceitação às diferenças, com ícones como Caitlyn Jenner emergindo e quebrando as antigas regras. Para isso, porém, o homem precisa se reinventar, entender a importância do poder do indivíduo e aprender a se mostrar para a sociedade sem poses e máscaras.