Os 10 estilistas mais influentes do Instagram

@PATRICIABONALDI

Não tem para ninguém - quando o assunto é Instagram, a mineira Patrícia Bonaldi é a rainha absoluta. Com mais de 700 mil seguidores, a designer domina a rede social com posts pessoais, de viagens ou até imagens de seus looks do dia, e profissionais, de seus famosos vestidos em celebridades nacionais e internacionais.

. Foto: Reprodução Instagram

@MARTHAMEDEIROSMODA

Parece que os vestidos fazem mesmo sucesso na web. Martha Medeiros, que tem nada menos que 250 mil seguidores no aplicativo, é responsável pela criação de peças em renda renascença, hit entre blogueiras e atrizes. A alagoana divide fotos de seu trabalho, dos bastidores de seu ateliê e até vagas de trabalho em sua empresa.

. Foto: Reprodução Instagram

@LEBRONSTEIN

Sabrina Sato, Izabel Goulart, Marina Ruy Barbosa e Giovanna Ewbank. O que elas têm em comum? Todas morrem de amores pela moda festa de Lethicia Bronstein, que já fez até ponta em novela como estilistas de seus vestidos de noiva. Tudo isso, claro, está registrado em sua conta do Instagram.

. Foto: Reprodução Instagram

@LILLYSARTI

Lilly Sarti postou recentemente uma imagem comemorando a nova conquista do seu perfil pessoal na plataforma: 70 mil seguidores. E são mais 36 mil na conta profissional da loja da paulista. A receita de tanto sucesso? O estilo cool de Lilly e seus amigos, recortes de matérias sobre a marca ou fotos paradisíacas dos destinos de férias. Razões de sobra para seguir a it-girl.

. Foto: Reprodução Instagram

@ALEXANDREHERCHCOVITCH

O perfil de Alexandre Herchcovitch no Instagram é daqueles que vale a pena bisbilhotar. Ele compartilha imagens das mais variadas, como seus pratos de comida, momentos pelas ruas do mundo, retratos da juventude ou móveis vintage. Também tem curiosidades para quem é fã de moda, com editoriais conceituais ou acervo da marca.

. Foto: Reprodução Instagram

@PEDRO_LOURENCO

Filho de Reinaldo Lourenço e Gloria Coelho, o queridinho da moda coleciona mais seguidores que seus pais. No total são 55 mil fãs na rede social, na qual Pedro Lourenço segue um estilo muito próprio, com imagens quase sempre em preto e branco e paisagens ou cliques de arquitetura. Sua moda mesmo pouco aparece por ali, assim como o rosto do designer.

. Foto: Reprodução Instagram

@LOHANNUD

A estilista que estreou no SPFW na última edição acumula pouco mais de 50 mil followers na plataforma. Se prepare para muitas fotos no espelho, selfies na praia, detalhes dos looks do dia e araras de seus famosos vestidos em tricô, conhecido por esculpir a silhueta feminina. O tom é dos mais pessoais, com espaço para piadas e até mensagens vocacionais.

. Foto: Reprodução Instagram

@REINALDOLOURENCO

São quase 40 mil pessoas que acompanham as postagens diárias de Reinaldo Lourenço, que não abre mão de cliques de flores, paisagens, construções simétricas e, claro, imagens de suas campanhas. Assim como seu filho, ele abusa do filtro preto e branco e quase nunca dá o ar da graça com fotos suas na rede social. Mas sua página é repleta de registros inspiradores.

. Foto: Reprodução Instagram

@DUDUBERTHOLINI

Todo o alto-astral, humor e ousadia de Dudu Bertholini estão estampados em seu Instagram. Com as poses nada básicas que já são sua marca registrada, Dudu mostra que se diverte no mundo real e no virtual também. Os mais de 36 mil seguidores recebem ainda uma explosão de cores em intervenções artísticas ou em paisagens de tirar o fôlego!

. Foto: Reprodução Instagram

@HELOROCHA

Seja em uma festa ou em casa, a estilista da Têca está sempre rodeada de amigos - turma da moda, da música, da televisão, todas vestidas da grife de Helô, claro. Outro protagonista de seu Instagram é Kenzo, seu cachorro, um Lulu da Pomerânia que atrai todos os olhares por onde passa. São mais de 28 mil pessoas se derretendo com a fofura. Kenzo, aliás, até ganhou um perfil próprio na rede.