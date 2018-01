Olivier Lapidus assume a direção criativa da Lanvin

Olivier Lapidus é conhecido por suas inovações tecnologicas Foto: AFP PHOTO/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

A Lanvin confirmou na terça, 11, que o estilista francês Olivier Lapidus assumiu a direção criativa da marca no lugar de Bouchra Jarrar, que foi desligada na quinta, 6. Ele irá apresentar sua primeira coleção na Semana de Moda de Paris em Setembro.

O designer é conhecido pelo pioneirismo em incorporar a tecnologia e é neto de Ted Lapidus, que marcou a moda nas décadas de 1960 e 1970 com propostas unissex e estilo rústico.

Há 17 anos, Lapidus deixou o negócio famíliar e começou sua própria marca com o conceito 'see now/buy now', que oferece aos clientes a possibilidae de comprar as coleções assim que apresentadas. Mesmo no comando da Lanvin, ele garantiu que irá manter o negócio.

Na década de 1990, ele começou a defender a união entre o artesanal da alta costura e as inovações industriais. Essa proposta resultou em peças feitas de fibras de frutas ou incorporando o pó de pedras preciosas.

O site 'The Business of Fashion' afirmou que a decisão da marca de colocar Lapidus na direção criativa é de se tornar uma 'Michael Kors francesa'.