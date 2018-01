Oito homens que já estão usando o macaquinho masculino

Darnell L. Moore. Foto: Instagram/ Moore_Darnell

Os macacaquinhos masculinos idealizados por um grupo de amigos americanos foi um dos assuntos mais comentados na internet na semana passada. Dividindo opiniões sobre ser legal ou não, o crowdfunding para o lançamento da marca RompHim foi um sucesso.

Porém, a ideia não é completamente orginal.

Alguns homens já aderiram há algum tempo à tendência do macacaquinho.

Sean Connery, no papel de James Bond, e o fashionista Nick Wooster experimentaram o visual.

Confira a repercussão abaixo.

if you're chatting rompers for men and not paying homage to maybe the most iconic male romper-on-film you're not even serious, bruv pic.twitter.com/6UNqKGK1Vc — Bim Adewunmi (@bimadew) 15 de maio de 2017

i don't wanna see any of yall on my TL saying that yall started the man romper trend (romphim) bc.... #wde pic.twitter.com/hfa0JUflQK — macy love (@therealmacylove) 16 de maio de 2017

Don't call it a comeback! #romphim Uma publicação compartilhada por Blavity (@blavity) em Mai 16, 2017 às 7:37 PDT

Go inside Nick Wooster's apartment and closet in the West Village, courtesy of The Coveteur: http://t.co/38Il9oXXvi pic.twitter.com/cqGa0ERT6T — Aaron Fernandes (@AaronRFernandes) 24 de maio de 2014

And about these rompers, some of us been wearing them for years....yearssss I say. I even designed this one when in South Africa. pic.twitter.com/PkHVhn0EMV — Darnell L. Moore (@Moore_Darnell) 16 de maio de 2017

Just wanna throw it out there that the girls like myself been wearing rompers, throwbike to 2015. pic.twitter.com/ynv2IoYbU1 — judy (@ShugSlavery) 16 de maio de 2017