Oil Cleansing: conheça o método de remover a maquiagem com azeite

Azeite e outros óleos vegetais podem ser utilizados para a limpeza Foto: Pixabay

No lugar de demaquilante, algodão e sabonete, que tal tirar a maquiagem apenas com óleo de côco ou azeite? É isso que propõe o Oil Cleansing, método de limpeza facial com óleos vegetais que faz sucesso na internet e está ganhando cada vez mais adeptos.

A técnica é simples. Com o rosto seco, basta aplicar aproximadamente uma colher de sopa de qualquer óleo vegetal 100% puro, fazendo uma massagem no rosto. Depois, remova com água morna ou uma toalha de microfibra úmida. "Os óleos vegetais se ligam de maneira apolar com os óleos da pele", explica a dermatologista Betina Stefanello. "Eles puxam todas as impurezas e a sujeira." Não é preciso passar hidratante depois.

Ao contrário do que se pode pensar, o método pode ser feito por pessoas com diferentes tipos de pele, até as oleosas, por evitar o 'efeito rebote' (quando o corpo produz mais oleosidade para rebater o efeito de produtos secativos). Betina ensina que, caso sintam necessidade, pessoas com esse tipo de pele podem passar um tônico adstringente após o procedimento.

Por ter ações antibacterianas e remover sujeiras, maquiagem e protetor solar, a técnica também ajuda na manutenção de tratamentos contra espinhas e cravos.

"Eu tenho rosácea e pele sensível", conta a empresária Morgana Giffoni, adepta do Oil Cleansing. "Minha pele descamava muito e qualquer produto irritava, mas agora eu procuro óleos com propriedades calmantes e minha pele é outra". Por sentir falta de produtos específicos, ela abriu a marca Kalinka Naturale Skin Care, especializada em óleos essenciais. "Muitas amigas não sabiam quais são melhores para cada tipo de pele, aí acabaram me pedindo pra fazer. Achei uma boa ideia e comecei o negócio", conta.

Os óleos têm propriedades distintas. O de oliva, por exemplo, é antioxidante, já o de lavanda e o de cenoura são calmantes. "Eu gosto do óleo de Coco", conta Betina. "Ele faz muito bem para a pele."