OFF London Fashion Week

Sapatos da nova coleção da designer Sophia Webster Foto: Reprodução

É nas semanas de moda em NY, Londres, Milão e Paris que acontecem os eventos paralelos mais badalados do mundo fashion. Como toda a imprensa internacional do setor esta focada nessas temporadas, as marcas que não conseguem desfilar fazem suas apresentações nessa época para atrair os jornalistas e ter suas criações noticiadas na mídia. Pura oportunidade de negócio.

Para os fashionistas, blogueiros e it-girls esses eventos são essenciais, já que geram notícia para seus veículos e eles podem ser vistos além dos desfiles - sem ter que enfrentar a guerra para entrar nos catwalks. Os eventos paralelos são quase todas abertos ao público.

Durante a semana de moda de Londres podemos destacar dois eventos muito interessantes que roubaram a atenção do público que cobriu a temporada Londrina.

A designer de sapatos Sophia Webster (inglesa) preparou uma apresentação cheia de atitude para mostrar suas criações. Famosa por suas sandálias mega coloridas, a estilista apresentou seu verão 2015 num cenário que ela mesmo intitulou de “Open Jungle”, onde as peças estavam expostas num ambiente convidativo que mostrava a selva com seus sons e cores característicos, além de modelos que usavam a coleção com muita atitude. Tudo isso com um ar atual e contemporâneo. O evento teve uma ótima repercussão e chamou muito a atenção do público.

Apresentação Open Jungle da designer de sapatos Sophia Webster Foto:

O estilista Rick Owens optou por apresentar sua coleção numa “after party” na loja de departamento Selfridge’s. Enquanto a festa acontecia e seus convidados se divertiam, modelos desfilavam com suas roupas e manequins ilustravam o tema da coleção - “BE WILD” - com direito a animais de verdade para mostrar que moda não é só feita de roupas.

Apresentação do estilista Rick Owens na loja de departamento Selfridge's Foto:

A perguntas que ficam são as seguintes? O que realmente é uma semana de moda? Será que os desfiles(da maneira tradicional) estão perdendo a força? Na minha opinião, tem lugar para todos de todas as formas. Nos últimos tempos, vários setores tiveram que se reinventar por causa da globalização, e a moda acompanhou essa tendência. Essas apresentações têm por finalidade serem mais criativas e divertidas e isso, sem dúvida, já é um ganho para que cobre esse tipo de evento.