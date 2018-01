Ode ao street style

Desfile da Colcci encerra o 2º dia de desfile da SPFW Foto: JF Diorio/ Estadão

O desfile da marca fechou o segundo dia da São Paulo Fashion Week e, antes de acontecer, a organização do evento fez uma homenagem a Gisele Bündchen: apresentou um breve vídeo com cenas da top em ação. "Tenho o mesmo tempo de carreira do que o evento: 20 anos. É uma honra fazer parte da história da moda no Brasil", diz a top.

Com olhos atentos e celulares a postos, convidados e imprensa receberam Gisele aos gritos. Ela entrou com o vestido mini em jeans texturizado. Depois, o que se viu na passarela foi uma coleção toda orientada pelo estilo das ruas. Jeanswear, sportwear, alfaiataria e militarismo desenham um guarda-roupa urbano e que vestem homens e mulheres.

O jeans, carro-chefe da marca, aparece em vestidos, saias, calças, camisas e jaquetas com pespontos que criam texturas. Para as mulheres, Adriana Zucco trouxe uma coleção com um pé na década de 1960, com saias em A, trenchs, jaquetas e a bota com salto grosso e cano médio. Para os homens, o universo dos esportes ganha a vez e, mixados com a alfaiataria, torna-se o fio condutor da coleção idealizada por Jeziel Moraes: calças, casacos, sobretudo.

Uma coleção jovem, contemporânea e descomplicada.