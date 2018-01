Óculos com lentes coloridas e transparentes são tendência

A cantora Selena Gomez é uma das adeptas da modinha Foto: Instagra.com/@selenagomez

Depois das pochetes, das gargantilhas e dos sapatos plataforma ressuscitados dos anos 1990, um acessório que era febre no começo dos anos 2000 voltou a ser usado pelas fashionistas e já virou modinha entre as mais modernas.

São os óculos com lentes coloridas e transparentes, como aqueles que celebridades como Paris Hilton, Jennifer Lopez e Britney Spears usavam nos tapetes vermelhos da época. Agora, eles aparecerem nos looks do dia de Kendall Jenner, Bella Hadid, Selena Gomez, Chiara Ferragni e Camila Coutinho.

Uma publicação compartilhada por Camila Coutinho (@camilacoutinho) em Abr 18, 2017 às 7:57 PDT

Mas diferente da tendência do começo do século, os modelos são mais refinados, com armações de metal delicadas em formato circular, aviador ou gatinho, e as lentes são de cores fortes. Nada daquele antigo degradê. Amarelo, vermelho, azul e rosa estão em alta.

Uma publicação compartilhada por ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) em Mai 22, 2017 às 5:23 PDT

De carona na modinha, a Dior lançou em sua coleção de outono o modelo 'Dior So Real Pop' e a Ray-Ban disponibilizou novas versões do 'Round Folding' com as lentes divertidas. Por aqui, a By Helena Bordon, marca da blogueira, e a lbashop já estão vendendo suas versões.

Uma publicação compartilhada por Chiara Ferragni (@chiaraferragni) em Mar 17, 2017 às 6:48 PDT

Uma publicação compartilhada por Snapchat: heynahcardoso (@nahcardoso) em Abr 23, 2017 às 3:07 PDT

Uma publicação compartilhada por Hailey Baldwin (@haileybaldwin) em Fev 25, 2017 às 9:38 PST

❤️ mama love @donatameirelles | great minds think alike | as 2 de óculos #Thassia @byhelenabordon | shop now!!! Www.byhelenabordon.com ou na loja Rua Pedroso Alvarenga,678 - itaim! Uma publicação compartilhada por Maria Helena Bordon Meireles (@helenabordon) em Abr 30, 2017 às 2:34 PDT

Uma publicação compartilhada por Bella Hadid (@bellahadid) em Mar 8, 2017 às 12:23 PST

Uma publicação compartilhada por Vic Ceridono - Dia de Beauté (@vicceridono) em Mai 14, 2017 às 2:41 PDT

fasten seatbelt while seated Uma publicação compartilhada por Kendall (@kendalljenner) em Nov 10, 2016 às 4:24 PST