O vestido escolhido por Kate Middleton para apresentar Charlotte Elizabeth Diana

Foto: AP PHOTO/ Matt Dunham

Nem parecia que Kate Middleton havia dado à luz poucas horas antes quando surgiu radiante na saída do hospital St. Mary, em Londres, no último sábado, 2. Para apresentar a caçula Charlotte Elizabeth Diana ao mundo ao lado do marido, o príncipe William, a duquesa de Cambridge escolheu um vestido desenhado pela inglesa Jenny Packham, uma de suas preferidas. A peça, um tubinho de seda amarelo, com mangas três-quartos e estampa floral, faz parte da coleção de verão da estilistas, cujas criações prêt-à-porter custam a partir de 2 mil libras (ou 9 mil reais) .

Foto: AP PHOTO/ Lefteris Pitarakis

Fã da grife, Kate já foi vista diversas vezes com trajes de gala criados por Peckham sob medida para ela. Em 2013, após o nascimento do bebê George, seu primogênito, Kate também usou um vestido assinado pela designer.