O tapete vermelho do Grammy Awards 2016

O tapete vermelho da 58ª edição do Grammy Awards, que ocorreu na noite desta segunda, 15, em Los Angeles teve um cabelo polêmico, uma homenagem a David Bowie, alguns looks recém-saídos das passarelas e muitos longos pretos (dos ousados aos básicos até demais). Taylor Swift começou a dar o que falar assim que pisou no red carpet ao lado da melhor amiga, a cantora Selena Gomez (que usou um longo de paetês azul da Calvin Klein). Taylor apostou em uma produção ousada da grife Atelier Versace, que combinava hot pant e saia pink com fenda frontal e top cropped vermelho, mas as atenções se voltaram mesmo para seu novo corte de cabelo. O chanel supercurto foi comparado ao penteado da editora da Vogue americana, Anna Wintour, e, no Brasil, com o visual da moça da caixa de uma famosa marca de palitos de dentes. Ela conseguiu causar. Não tanto quando Lady Gaga, que deixou para trás o visual diva assumido há algum tempo - com vestidos pretos comportados e madeixas platinadas no estilo Marylin -, para homenagear David Bowie.

Incorporando uma versão moderna e feminina do personagem Ziggy Stardust, a popstar surgiu de longo azul todo bordado com motivos espaciais, assinado por Marc Jacobs. O modelo seguia a estética oitentista e glam do desfile do estilista na última edição da semana de moda de Nova York, que ocorreu em setembro. Para complementar, Gaga lançou mão ainda de plataformas altíssimas, como as que usava no começo da carreira, olhos pintados de azul e peruca ruiva, fiel ao penteado de Stardust. Atraiu todos os olhares para si, assim como Justin Bieber. Em sua fase madura, o cantor apareceu de smoking com camisa preta e paletó branco, com um novo (e tímido) cavanhaque, carregando irmãozinho caçula, Jaxon, a tiracolo.

Na lista de quem apostou na certeza do preto, destaque para Adele, de longo fechado e bordado da Givenchy, e Demi Lovato, ousada de saia e blazer decotado da grife Nicolas Jebran. Entre as que apostaram em looks fashionistas, o rosa-bebê deu o tom, tanto no look minimalista e feminino de Ellie Goulding, de Stella McCartney, quanto no visual romântico e cool de Florence Welch, nova musa da Gucci, que usou um modelo exclusivo assinado pelo incensado estilista da grife, Alessandro Michele.