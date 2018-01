O tapete vermelho do Globo de Ouro 2016

Jennifer Lopez: fenda poderosa e capinha em longo assinado por Giambattista Valli Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK

Foi luxuoso o zigue-zague no tapete vermelho do Globo de Ouro, ontem à noite. A cerimônia que marcou a abertura das premiações de cinema deixou claro o que as atrizes querem: ficar lindas, parecer sexy e ganhar aprovação e likes do público – evitando virar meme, de preferência. Decotes abusados? Sim, vários. Fendas memoráveis? Também, claro. A de Jennifer Lopez, em um longo amarelo com uma capinha sobre os ombros, era a mais ousada delas. Uma nova tendência? Vestidos de festa com bolsos (ótimo para quem não sabe onde colocar as mãos na hora de posar). Uma cor? Vermelho? Mais uma ou duas? Dourado, com certeza, e branco também.

As atrizes que concorreram aos grandes prêmios foram vestidas para ganhar. Cate Blanchett surgiu com um modelo claro, com saia de franjas e transparências inusitadas, assinado por Ricardo Ticci, da Givenchy. O cabelo platinado preso na lateral trouxe modernidade ao visual. Sua companheira de cena no filme 'Carol', Rooney Mara, não deixou por menos. Ela apostou em uma produção meio tribalista-guerreira, com direito a babados desconstruídos em um vestido praticamente da cor de sua pele, da grife Alexander McQueen, e a uma trança feita para marcar sua posição de fashionista da vez (a turma da moda a adora).

Garota-propaganda da Dior, Jennifer Lawrence vestiu de novo a marca francesa e fez bonito. Por sinal, o jogo entre as marcas de luxo que emprestam roupas e joias e as atrizes vai bem, obrigada. De maneira geral, estavam todas bem muitíssimo vestidas, de acordo com corpo e estilo. A atriz sueca Alicia Vikander, que estourou em 'A Garota Dinamarquesa', virou a nova musa da Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière, o francês que comanda a grife, escolheu um longo de tiras certeiro para ela. Outra revelação, Brie Larson, do filme 'Quarto de Jack', optou por um longo feito sob medida pelo brasileiro Francisco Costa, diretor criativo da Calvin Klein. Brilhante com recortes nas laterais o modelo deixou a novata confiante. “Esse vestido me abraça, me envolve, é perfeito para mim.”

Enfim, o que se viu nesse primeiro tapete vermelho do ano foram mulheres muito sexy, joias de arrepiar e penteados glamourosos. Sem contar os homens, que não precisaram fazer esforço para brilhar. Leonardo DiCaprio, Michael Fassbender, Wagner Moura, entre eles.