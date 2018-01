O tapete vermelho do baile do MET 2016

A atriz Lupita Nyong'o usou Calvin Klein verde metalizado e complementou o visual com coque alto Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Como já é tradição, em toda primeira segunda-feira do mês de maio, modelos, atores e cantores escolhem looks marcantes para atravessar o tapete vermelho do Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, para prestigiar o baile de gala anual do museu.

O evento celebra a abertura da exposição do The Costume Institute, área do museu dedicada à moda, que, em 2016, tem o tema "Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology" (Mão x Máquina: Moda na Era da Tecnologia). A noite tem como anfitriões a cantora Taylor Swift, o ator Idris Elba, o chefe de design da Apple Jonathan Ive, e Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue norte-americana.

Para a noite, as celebridades podem vestir looks dentro do tema de mostra ou optar por um traje de gala tradicional. Neste ano, quem optou pelo temático apostou principalmente em vestidos modernos feitos de tecidos tecnológicos, como a atriz Claire Danes e a cantora Beyoncé, ou em peças com ricos bordados, celebrando o artesanal, escolhas da modelo Poppy Delevigne e da atriz Kate Bosworth.