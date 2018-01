Ex-frentista é uma das apostas desta temporada da SPFW

Kadu Soares tem 23 anos e 1,85 m de altura Foto: Imagens cedidas por Joy Model

O nome de Kadu Soares, 23 anos, circula como uma das apostas desta temporada da SPFW, uma posição que é ambição de muitos jovens que sonham com a carreira de modelo. Mas ele mesmo nunca quis por os pés na passarela, seu sonho era ser jogador de futebol, mas isso mudou quando foi descoberto por um olheiro enquanto trabalhava como frentista em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde nasceu.

Dono de uma beleza ímpar, o rapaz sempre achou que ser modelo fosse apenas um trabalho secundário. "Mas fui chamado pela agência Joy e foi então que tive uma noção disto como uma carreira. Quis o destino que eu seguisse para a moda e eu aceitei prontamente. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade", diz Soares que já deixou no passado o emprego no posto de gasolina.

"Leva um tempo até as coisas começarem a acontecer", contou o modelo sobre o início na nova profissão. No entanto, hoje ele está feliz com as próprias conquistas. Ele estreia na SPFW em grande estilo: seu primeiro desfile será na sexta-feira, 17, para a marca LAB, criada pelo rapper Emicida e seu irmão, Evandro Fióti. A marca foi um dos grandes destaques na última temporada da semana de moda paulistana.

Ao falar sobre a primeira vez que percorrerá a passarela, o modelo não poupa entusiasmo. "É algo que eu queria muito não só pelo fato de ser SPFW, mas por ter o Emicida envolvido no desfile. É um cantor que eu admiro e ouço no dia a dia. Vai ser incrível, tenho certeza."

Kadu agora está morando na capital, mas já "vivia sozinho" desde 2011. Ele foi criado pelos avós, que são falecidos. O jovem vem de uma família grande, ao todo são 13 tios e quatro irmãs mais novas que moravam com a mãe dele.

