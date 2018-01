O sapato branco é o novo preto

Foto: reprodução/Pinterest

Sapato branco não é coisa de médico nem tem mais a fama de cafona de alguns anos atrás. Após ganhar o mundo da moda e os pés dos fashionistas, tênis e sapatos claros aparecem em coleções de diversas grifes e já podem ser considerado um clássico. "Trata-se de um item atemporal e chique, que vai durar no guarda-roupa por muito tempo ainda", afirma o stylist Marco Antonio Gurgel, que atua na área de estilo da marca Pat Pat's. "O branco é o novo preto."

A volta dos acessórios do tom à moda está ligada a tendência normcore, que tem a máxima do "menos é mais" como regra. Oxfords e tênis inteiramente brancos valem o investimento pois atualizam looks básicos (a exemplo de jeans e camisa) e compõem produções modernas (como combinado a vestidinhos bem femininos). "Não existe uma regra, mas se a pessoa está insegura, ela pode começar misturando com peças estampadas", sugere Marco. "Além disso, é importante ressaltar que o sapato branco é uma tendência urbana, que cai bem no dia a dia. É bem fácil errar em um look de festa quando ele é incorporado ao visual." Ou seja, sandálias e escarpins brancos exigem atenção redobrada.