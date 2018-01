O rosa da Empório Armani e a elegância da Versace deslumbram em Milão

A Versace apresentou uma coleção muito chique e feminina Foto: AFP PHOTO / Miguel MEDINA

A elegância da Versace e a cor fúcsia da Empório Armani, que normalmente aposta no clássico preto e branco em suas coleções, deslumbraram nesta sexta, 24, na Semana de Moda de Milão.

A marca da estilista Donatella Versace levou para a passarela uma coleção extremamente elegante, com vestidos muito femininos e uma dose de sensualidade. As jaquetas destroyed, com tons do azul ao preto, e os cascos de pelúcia laranja intenso foram combinados com calças de vinil escuro e blusas vermelhas de mangas abertas.

O aspecto descontruído, que apareceu em jaquetas e calças que faziam degrade do cinza para o azul, foi a principal aposta da Versace. Nos cabelos das modelos, também se viu um toque punk com mechas coloridas vermelhas, amarelas, laranjas e azuis. Os casacos de pelos, grandes, laranja por dentro e azuis por fora, foram desfilados sob vestidos de tela decorados com palavras de efeito como "coragem".

O rosa foi o protagonista do desfile da Empório Armani Foto: AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE

Por sua vez, a Empório Armani ofereceu uma coleção que demonstrou a capacidade da casa italiana de se reiventar com o passar dos anos. A clássica paleta de cores variando entre preto, branco e cinza ainda esteve muito presente, porém nesta coleção Giorgio Armani colocou na passarela um vestido de gala fúcsia para romper com a uniformidade dos looks mais sóbrios.

O rosa apareceu de forma tímida nas bainhas dos lenços brancos e pretos, usados amarrados no pescoço, e ainda em florais de algumas camisolas. Porém esses toques rosados tímidos foram apenas uma introdução: de repente a cor apareceu com todo seu esplendor em saias mídi, vestidos transparentes de tecidos vaporosos, calças, jaquetas curtas, casacos de pele com efeito de pelúcia, peças justas e sem mangas.

O azul-klein também teve certo protagonismo em algumas opções como o conjunto de camisa de pele de carneiro e calça preta. Saias longas de veludo foram alternadas com vestidos longos, de listras e estampas lunares que sobrepunham blusas pretas de manga comprida e gola alta.