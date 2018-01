O red carpet do Emmy Awards 2015

Uma cor? Amarelo. Um detalhe? Correntes. Um decote? Ombro a ombro. No tapete vermelho do Emmy 2015, foram confirmadas algumas tendências apontadas nas passarelas. Mas, em termos de moda, quem brilhou mesmo foi a atriz Kerry Washington com um vestido de Marc Jacobs desfilado na última quinta, 17, na Semana de Moda de Nova York. Isso é que é fast fashion!

As duas principais concorrentes da noite Robin Wright e Viola Davis apostaram em vestidos preto e branco de estilos diferentes. Robin optou por um longo que contornava a silhueta, enquanto Viola foi com um clássico branco, bordado de preto - que lhe caiu muito bem, por sinal.

Já nas redes sociais, as jovenzinhas receberam muitas curtidas. Sarah Hyland, a adolescente de “Modern Family”, chamou a atenção com um modelo vinho da grife Zac Posen e joias do mesmo tom, e Kiernan Shipka, a filha de Don Draper, de “Mad Men”, ousou com um vestido curto da Dior sobreposto a calça de alfaitaria preta. Nos Estados Unidos, hoje, ela é apontada como a nova queridinha dos fashionistas. Está na moda por lá falar bem de seus looks.

Entre as consagradas, Claire Danes acertou com um modelo moderno, adornado por correntes de metal nas alças e nas costas, da Prada. Sofía Vergara, sempre diva, causou mais uma vez em um longo de paetês da St. John, que realçava suas formas (e que formas!).

A noite estava muito quente e vestidos decotados com cores fortes surgiram aos montes. Nenhum deles tão marcante quanto o tricolor escolhido por Danielle Brooks, que chegou a rodopiar no tapete vermelho. Quem não quis errar optou pelo preto, entre elas as comediantes Amy Poehler e Julia Louis-Freyfus, e a atriz Taraj P. Henson. Até Lady Gaga foi de preto. Dessa vez preferiu não arriscar.