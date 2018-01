O que você não sabia sobre Lana Del Rey

Na entrevista, cantora deu declarações depressivas e confusas Foto: Divulgação

A revista Rolling Stone americana publicou sua capa de agosto com a cantora Lana Del Rey. Em uma entrevista que durou horas, a diva deu muitas declarações depressivas e confusas. Por falta de espaço, a revista publicou hoje em seu site outras coisas que a cantora declarou - e que talvez você não saiba - que tinham ficado de fora da edição impressa. Veja um resumo do que o Brian Hiatt, autor da reportagem, ouviu de Lana.

Lana Del Rey acaba de completar 29 - não 28, como é geralmente é relatado -, mas ela nega qualquer responsabilidade por tirar um ano de sua vida. "As pessoas têm dito diferentes idades", diz ela, com um ar muito vago.

As direções que ela deu ao produtor Dan Auerbach para o seu novo álbum, "Ultraviolence", eram bem abstratas: "Gostaria de explicar as coisas para ele em termos de cores," ela diz. "Minha palavra para o álbum foi "fogo", você sabe, "fogo azul", quando a chama fica tão quente que vai do vermelho ao azul. E eu lhe disse que queria que tudo soasse como se fosse azul. E acho que no começo ele encarou isso como, tipo, 'que droga é essa?'"

Ela vive de relacionamentos românticos intensos.

"Foi lindo", diz ela. "Mas tem sido confuso, porque quando isso é sua prerrogativa, as coisas não terminam de uma forma tradicional. Você não tem um tipo de relacionamento convencional, em que sai com outros casais à noite. É mais uma extensão do processo criativo. Há eventos de alto impacto que acontecem, ou grandes aventuras, ou grandes efeitos adversos. É o que eu preciso para continuar."

Ela gosta de caras mais velhos.

"Tenho uma afinidade com pessoas boas, fortes e auto-confiantes", diz ela. "Diria que eu não conheci tanta gente desse tipo em quem está na faixa dos 20 anos. Então, para mim, não tenho nada em comum necessariamente com alguém que está na casa dos 20.

Ela nunca conheceu Lady Gaga, apesar de fazerem parte da mesma cena musical.

"Seu empresário, Bob Leone, foi um amigo meu, e ele me deu uma bolsa de estudos de dois meses para aulas de composição e me colocou em uma lista de line ups na segunda à noite no Cutting Room. Tocamos juntas algumas noites, mas nunca a conheci.

E quanto ao vazamento da canção So Legit, com Del Rey fazendo um ataque direto a Gaga ("Stefani, you suck")? "Isso foi um mal-entendido", diz ela. Ou talvez simplesmente não era para ser ouvido por ninguém? Ela apenas ri.

Ao contrário da crença popular, ela é feliz às vezes.

"Quero dizer, estou feliz quando as coisas não são tão ruins", diz ela. "Fico feliz quando as coisas são apenas uma espécie de calma. Eu adoro ir para o mar. Adoro dirigir. Adoro ir a shows. Eu amo o verão. Sou feliz no verão. Amo o tempo quente, quente. Sou feliz quando estou fazendo um álbum, na maioria das vezes."

Sua canção favorita de Bruce Springsteen é "I'm on Fire".

Faz sentido.

Ela gostaria de um dia se casar e ter filhos.

"Espero que sim. Espero que esteja no meu futuro. Se eu não estragar tudo. Eu não sei."

Ela tinha medo do palco desde o início.

"É por isso que sempre gostei de Cat Power, porque sentia que realmente a entendia", diz. "Ela é uma pessoa que significou muito para mim, mostrava em primeiro lugar que tudo bem começar um show de costas para o público, se você realmente não poderia enfrentá-lo. Quer dizer, em grande parte do tempo eu me senti como, 'Eu não tenho certeza se posso fazer isso'."

Ela viu o atual show do Guns N 'Roses muitas vezes, em vários países - é por isso que ela já foi visto saindo com Axl Rose em Los Angeles.

"Eu amo o Guns N 'Roses", diz ela. "Axl é perfeito. Ele é exatamente o que eu pensei que ele seria. Ele é uma inspiração. Ele sobe ao palco para três horas e meia de show, todas as noites, sabe? Ele não se cansa. É incrível. Courtney Love também é assim, eu a vi no Troubadour, há alguns meses.

Ela está perplexa com a reação que algumas pessoas tiveram com sua música "Video Games".

"Eu não entendo como surgiu qualquer tipo de comentário feminista, porque tudo o que eu estava dizendo era: 'Eu estou tão feliz quando você chega em casa, e o céu é um lugar na terra com você. Eu nunca estive mais feliz.' Eu não entendi como isso soou submisso. Na verdade, realmente pensei: fui abençoada em encontrar alguém que me fez tão feliz, mesmo sendo tão jovem. E eu não entendi porque o amor verdadeiro não deve ser o fim de tudo, ser tudo. Obviamente, em outras canções, ele toma um rumo diferente. São apenas experiências diferentes, na verdade.

Ela teve alguns sonhos estranhos ultimamente.

"Sonhos modernos, realmente estranhos. Eu tive um sonho que estava esperando alguém e, no céu, onde as estrelas deveriam estar, tinha um mapa imenso. E eu estava vendo esse pessoa ir para cada vez mais longe de mim, onde as constelações deveriam estar. Acordei totalmente confusa."

Somente uma linha de suas letras causou uma grande reação de seus pais.

Talvez não surpreendentemente, é quando ela cantou 'My pussy tastes like Pepsi-Cola'. "Meu pai achou engraçado", diz ela. "Minha mãe não achou." A frase veio de algo que ex namorado escocês disse. "Ele estava falando sobre as garotas americanas, sua visão sobre delas. Eu pensei que era a coisa mais engraçada que já tinha ouvido. E pensei, 'Bem ...' "

Ela é amiga de Juliette Lewis, que a havia humilhado publicamente por seu desempenho em "Saturday Night Live".

"Eu era realmente amiga dela antes disso, mas ela não sabia que era eu na TV", diz ela. "Estava mais loira antes ou algo assim. Ela me ligou e disse, 'Oh, eu sinto muito'. Mas nós superamos isso. No final, achamos engraçado. "

Ela é realmente louca pelo cantor Father John Misty.

"Além de Cat Power, ele é minha grande inspiração moderna. Eu o amo muito."

Ela gosta da ideia de Kanye West tocar em seu casamento um dia e, em troca, tocar no dele.

"Isso seria incrível", diz ela. "Eu deveria ter colocado isso em um contrato."