O que vestir no Lollapalooza

Esqueça o pau de selfie, o guarda-chuva e as câmeras profissionais. Além de terem sido vetados pela organização do festival Lollapalooza, que ocorre neste sábado, 28, e domingo, 29, em São Paulo, tais itens não são nada práticos. "Acima de tudo, um look de festival só tem estilo se for também confortável. Usar peças práticas é fundamental", afirma Mari di Pilla, editora de moda da revista Marie Claire. O ideal é optar por peças funcionais e estilosas. Entre elas, tênis de couro, botas curtas, lenços estampados, short jeans, regata ampla, casaco impermeável e bolsa média transpassada. Como usar tudo isso de maneira harmônica e descolada? Confira na galeria a seguir.