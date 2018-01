O que quer vestir o homem moderno?

Campanha Gucci: o homem feminino emerge na moda milanesa Foto: Divulgação

Desde que o campeão olímpico norte-americano Bruce Jenner decidiu revelar, aos 65 anos, que seu lado feminino é tão forte que o tornou capaz de viver o resto da vida como mulher, as questões de gênero estão em alta. E parece que algo mudou no universo da moda junto a chegada de Caitlyn Jenner. Marcas tradicionais, que sempre buscaram vestir um homem alfa, agora passam a incluir laços, rendas, fivelas e shorts curtíssimos nos lançamentos masculinos de moda para a primavera verão 2016.

O pontapé inicial ao fenômeno foi dado pelo novo diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele, que estreou na marca no ano passado já propondo roupas para um homem feminino. Nesta temporada de Milão, a ideia ganhou ainda mais firmeza. Na passarela, camisas rendadas, tricôs, tênis com glitter, calças boca de sino e acessórios estilo "vovó" perturbaram tanto quanto encantaram os fashionistas. Com essa nova estranheza sedutora, a Gucci trouxe de volta, enfim, um brilho para a semana de Milão.

Gucci primavera verão 2016 Foto: Divulgação

Na mesma onda, a estilista Miuccia Prada suavizou a moda masculina com shorts curtos de couro, ankle boots de bico fino e regatões em looks de styling largado. A coleção brinca com os gêneros, sem pesar tanto a mão como a da Gucci. “As mulheres vencem os homens de lavada”, disse Miuccia à imprensa após a apresentação.

Apesar da questão dos gêneros aparecer com força, a busca por uma identidade marcante para os homens aparece também de outras formas. Por exemplo, nos elementos esportivos da Ralph Lauren, na exploração da natureza da Bottega Veneta, na modernidade afiada da Calvin Klein e até da testosterona exacerbada da Dsquared.

Prada primavera verão 2016 Foto: Divulgação

A coleção de Ralph Lauren Purple Lable, que há mais de 10 anos não era apresentada em Milão, trouxe peças para um aventureiro urbano pronto para uma expedição na África seguida de um jantar black tie em Paris ao estilo James Bond. Atemporal, clássica e muito masculina, a marca sabe quem é seu cliente e busca elevar sua experiência com a moda por meio de produtos que - até de longe - apresentam qualidade inquestionável.

Ralph Lauren Purple Label primavera verão 2016 Foto: Divulgação

Na Bottega Veneta, o consumidor de luxo é um pouco mais relaxado. As peças tem em sua coloração e em seu acabamento elementos que visam claramente o conforto e a praticidade, algo que o homem busca ao se vestir e que pode ser essencial para o sucesso comercial de uma marca. As botas de trekking combinadas a calças com pegada funcional são tão belas quanto práticas. As cores suaves e muitas vezes neutras também conquistam. Diretor criativo da grife, Tomas Meier evolui dentro do estilo característico que imprimiu na marca.

Bottega Veneta primavera verão 2016 Foto: Divulgação

Ainda se viu muito mais em Milão, como as silhuetas alongadas de Donatela Versace e a alfaiataria experimental da marca Salvatore Ferragamo. Porém, o melhor desfile da temporada italiana, na minha opinião, foi o da Calvin Klein, sob o comando de Italo Zuccho.

Dsquared e Salvatore Ferragamo Foto: Divulgação

Enquanto a passarela muitas vezes apresenta uma versão fantasiosa da realidade, o desfile da grife acertou em cheio os anseios de consumo do momento e demonstrou a melhor interpretação de quem é esse homem dos novos tempos. Calças, camisetas e jaquetas retas neutras e bem cortadas geram desejo imediato. Com ousadia na medida, a coleção propõe um estilo que reflete o espírito do tempo atual. Só teremos que repensar a sandália com meia, que apareceu neste e em 7 de 10 desfiles da temporada.