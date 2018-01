O que os homens vestiram no Oscar 2015

Apesar do dress code exigir smoking e gravata borboleta, existe muito campo a ser explorado pelos homens no tapete vermelho do Oscar. E, neste domingo, ele foi. A principal tendência masculina foi o azul marinho, que apareceu nos looks de Ansel Elgort, Miles Teller (de "Whiplash") e Eddie Redmayne (ganhador do prêmio de melhor ator por “A Teoria de Tudo”).

Cores diferentes, como vinho e azul lavado - que foram as escolhas de David Oyelowo e Jared Leto, respectivamente - também chamaram a atenção. Os tons claros, aliás, caíram no gosto dos atores e até do apresentador da noite, Neil Patrick Harris. O marido dele, David Burka, optou por um paletó branco combinado com calça e gravata borboleta pretos, a mesma escolha de Benedict Cumberbatch. Na galeria abaixo, os mais bem vestidos da noite.