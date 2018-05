O que Meghan Markle irá usar em seu casamento?

Meghan Markle se casa com o príncipe Harry no sábado, 19 Foto: Getty Images / POOL / CHRIS JACKSON

Sem dúvidas, Meghan Markle é a noiva do ano. Seu casamento com o príncipe Harry, marcado para o próximo sábado, 19, toma conta das manchetes do mundo todo e, como não poderia ser diferente, o vestido que ela irá usar é um grande ponto de discussão. É inegável a influência de Meghan no mundo da moda, sendo ícone de estilo e fazendo com que as peças que usa esgotem em minutos.

Mas o vestido de noiva é um capítulo à parte. Como futuro membro da realeza britânica, ela deve seguir algumas regrinhas para o look do grande dia. Por exemplo, o vestido deve ser feito de renda e todo branco (não nude, off-white ou champagne). O uso de tiara também é obrigatório e é de bom tom que ela escolha uma marca britânica para criar o seu longo - o de Kate Middleton foi desenhado pela inglesa Sarah Burton, diretora criativa da Alexander McQueen. Rumores apontam que Meghan escolheu a Ralph & Russo, mesma grife responsável por seu vestido nas fotos oficiais do noivado.

Mas, como fantasiar nunca é demais, o portal especializado em moda WWD convidou alguns estilistas, entre eles Karl Lagerfeld, da Chanel, Pierpaolo Piccioli, da Valentino, e Tommy Hilfiger para desenhar possíveis vestidos para a noiva do príncipe Harry.

Confira: