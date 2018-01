O que fazer quando a felicidade foge de você

Olhar a água na natureza pode ser um calmante; estar ao ar livre é bom e os íons negativos da água, na verdade, nos fazem bem Foto: Skeeze/ Pixabay

A felicidade se tornou algo muito importante na década passada. Centenas de livros, conferências em Harvard e milhões de bytes na mídia social nos dizem que a felicidade está ao nosso alcance. Basta tomar algumas medidas simples, como meditar, viver o momento e praticar ioga. Mas se você passa na verdade por uma fase difícil, nada disso vai ajudar. Sua tristeza pode estar tão arraigada que só o fato de pensar em fazer algo positivo a fará sentir-se mal. Mas o fato é que essa fase em que você sente uma profunda tristeza é normal no processo de cura.

O que a vem deprimindo pode não desaparecer imediatamente e você terá de encontrar uma maneira de seguir sua vida apesar de tudo. Não tenho nenhuma razão para ser feliz neste momento, apesar dos sucessos e do amor. Minha melhor amiga está morrendo e é algo de partir o coração. Posso esboçar um sorriso de vez em quando, mas na verdade a melhor parte do meu dia é quando posso abraçá-la. Assim, entendo completamente o que é se sentir deprimido.

Se você está atravessando uma fase difícil, é importante fazer tudo o que for possível para sentir-se melhor. Abaixo estão algumas técnicas que têm me auxiliado e a muitos outros e talvez sejam de ajuda para você.

Olhar a água na natureza pode ser um calmante. Estar ao ar livre é bom e os íons negativos da água, na verdade, nos fazem bem. Se não estiver em algum lugar perto de um oceano, um lago ou um rio, olhar as imagens da água em movimento na TV também pode ser relaxante. Mesmo algo tão mundano quando tomar uma ducha fará diferença. E se estiver tão deprimida a ponto de nem pensar num banho, então na verdade você deve fazer um check-up médico completo, porque isto é sinal de depressão grave, entre outras coisas.

Temos de tentar ser felizes quando a oportunidade se apresenta e se você perdeu a capacidade de ter prazer na sua rotina diária ou com as pessoas que a cercam, algo mais profundo está ocorrendo. Procure um médico. Saber que está em ótimas condições de saúde ajuda. Se estiver em condições de saúde excelentes, você tem de colocar sua cabeça e o seu coração no mesmo programa.

Pense nos momentos em que se sentiu mais feliz. Pode parecer um comportamento estilo Poliana, mas ele envia substancias químicas para seu cérebro que farão com que se sinta melhor. O Dr. Shawn Shea, meu amigo, nos fala em "explorar os jardins da nossa infância", o que significa lembrar os bons velhos dias e desfrutar de alguns minutos de alegria no processo. Usei este exercício com meus pacientes mais depressivos e isso lhe dá uma oportunidade de fugir da dor por algum tempo.

E isto ajuda também a lembrar que às vezes atravessamos uma fase difícil na vida. Serei feliz novamente, e você também. Pode demorar um pouco. É preciso ser paciente consigo mesmo e esperar que aqueles que a amam compreenderão.

Não devemos permitir que crises emocionais normais e naturais governem nossas vidas, mas também não podemos ignorá-las. Elas precisam ser processadas para continuar avançando em nossa vida.

Dr. Barton Goldsmith, psicoterapeuta em Westlake Village, Califórnia, é autor do livro "The Happy Couple: How to Make Happiness a Habit One Little Loving Thing at a Times