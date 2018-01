O que elas vestiram no tapete vermelho e no palco do Grammy 2015

O tapete vermelho das premiações é o momento mais aguardado pelos fashionistas, que ficam atentos para ver - e julgar - os looks escolhidos pelas estrelas. Mas, no caso do Grammy, o red carpet não é a única vitrine de tendências fashion. Isso porque após posarem para as lentes nervosas dos fotógrafos, as popstars também trocam de roupa para se apresentarem no palco. Em questão de horas, celebridades como Beyoncé, Madonna e Katy Perry mudaram completamente o visual - e até a cor do cabelo! Veja aqui o antes e depois de cada uma.