O que é sexy hoje por Lilly Sarti

Roupas fluidas, com pegada sensual, foram destaque no desfile da Lilly Sarti Foto: GABRIELA BILO/ ESTADAO

Chifon, seda, renda e linhos leves em modelagens soltas, ultradelicadas. As roupas da coleção da estilista Lilly Sarti são tão fluidas que foram batizadas por ela e pelo o stylist Luis Fiod de 'silhueta líquida'. “Eu me interesso em fazer roupas que deixam a mulher bonita e feliz. Quando a gente está para baixo, é bom vestir uma roupa que levanta o astral e passa confiança”, diz Lilly, nos bastidores.

Transparência, tecidos leves e cores claras deram o tom ao desfile de Lilly Sarti Foto: Gabriela Biló / Estadão

O novo sexy da marca é relaxado, é cool. É caro também, porque quanto mais delicado e nobre o tecido, mais difícil o acabamento. "O chifon é o tecido oficial de dar defeito na costura", brinca a consultora de moda Bia Paes de Barros. "Por isso a mão de obra tem que ser realmente de primeira."

Famosa por sua moda boho/folk, Lilly Sarti pegou leve no couro e no chamoix. O charme de sua nova coleção está todo no jogo de comprimentos e nas sobreposições de texturas diferentes. As estampas trazem elementos místicos, como cartas de tarô e a serpente do deserto, e representam lendas e narrativas sertanejas, baseadas nas xilogravuras do pernambucano Gilvan Samico.