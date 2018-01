O que comprar nas liquidações para usar na próxima estação

Na temporada de liquidações, esqueça as modas passageiras e procure peças curingas Foto: Divulgação

Julho é o mês em que passear no shopping pode significar boas economias ou arrependimento com gastos desnecessários. Com a maioria das lojas em liquidação, é possível renovar o guarda-roupa por metade, 70% e até 80% do preço. Tudo muito tentador. Mas deve-se ter cuidado para não acabar investindo em peças que, embora baratas, você dificilmente vá usar.

“A dica número um é ir às compras como se nada estivesse em promoção”, diz a personal shopper Kátia Fridrich, do Shopping Cidade Jardim. “Pense sempre se há algum motivo além do desconto para levar a roupa. Por exemplo, se você precisa daquela peça, se ficou bem no seu corpo e se vai fazer a diferença no seu guarda-roupa."

Na temporada de liquidações, deixe as modinhas passageiras de lado e procure peças curingas, que ajudam a compor diversos looks. Jaquetas ou saias de couro, tricôs, rendas, blazers e calças jeans skinny são clássicos que transitam entre inverno e verão sem problemas. Escarpins e botas curtas também funcionam em qualquer estação - sobretudo os de tons neutros, como preto, branco, cinza e caramelo.

“Uma das vantagens da liquidação de inverno é que ela não acontece no fim da estação, mas no meio, então ainda temos alguns meses de frio em que dá para aproveitar ainda mais as compras”, afirma Kátia. Para a expert, peças com a cor marsala (um tom próximo ao vinho) devem continuar em alta nas próximas temporadas, assim como as sapatilhas pontudas e acessórios com franjas.

Qual o look perfeito para comprar na liquidacão? Segundo a personal shopper, uma calça jeans flare de cintura alta, uma blusa de tricô fina e com mangas, uma jaqueta de couro, um oxford com plataforma e uma bolsa transversal - se tiver franjas, melhor. “No fim, o que importa mesmo é ter cuidado para que a liquidação não vire uma pegadinha ou o famoso 'barato que sai caro', diz ela.