O personal stylist mais famoso do Brasil

Quem é Yan Acioli, o profissional que transformou o estilo de Sabrina Sato e conquistou clientes como Kaká, Ivete Sangalo, Carolina Ferraz, Carolina Dieckmann e Luciano Huck O brasiliense Yan Acioli em acervo de moda paulistano: melhor amigo de Sabrina, ele veste celebridades para campanhas e programas de TV Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Louis Vuitton, Dior, Cavalli, Chanel, Louboutin. O guarda-roupa de Sabrina Sato é repleto de etiquetas famosas. Não raro, tais grifes inclusive oferecem peças em primeira mão para a apresentadora usar em aparições públicas. Nem sempre foi assim. Dez anos atrás, nos primórdios do programa “Pânico”, eram poucas as empresas de luxo que emprestavam roupas para a neofamosa de visual supersexy. “Mas Sabrina nunca se magoava e acabava comprando tudo o que queria usar.” Quem lembra essa história é Yan Acioli, brasiliense de 33 anos, que, naquele tempo, havia acabado de chegar a São Paulo para trabalhar como produtor de moda. Juntos, os dois criaram um estilo novo (mas ainda muito sexy) para Sabrina. Hoje, ela é um ícone fashion, e ele, o personal stylist mais conhecido do Brasil.

“A Sabrina é a melhor vitrine do meu trabalho”, diz Yan. Ele tem razão. Ao transformar o closet da apresentadora, o profissional conquistou uma lista de clientes famosos. Por exemplo, o jogador Kaká, que há quatro anos o contratou para ir a Madri organizar seu armário. Desde então, o stylist se mantém próximo da família do atleta, cuida do estilo da mulher dele, Caroline Celico, e produz os figurinos das campanhas publicitárias estreladas pelo casal. Luciano Huck e Angélica também contratam seus serviços quando precisam, assim como Carolina Ferraz, Carolina Dieckmann, Juliana Paes e Ivete Sangalo.

Se nos Estados Unidos os personal stylists são peças fundamentais da indústria do cinema (nenhuma atriz pisa no red carpet sem o aval de um), por aqui é possível contar nos dedos os nomes de peso. Entre eles, estão Juliano e Zuel (dupla responsável pelos looks de Grazi Massafera), Manu Carvalho (uma das pioneiras da área ) e Rodrigo Grunfeld (o queridinho de Fernanda Lima). Para se destacar nesse mercado, Yan conta com alguns fatores determinantes - o principal deles atende pelo nome de Sabrina Sato, claro, a musa que vende de jeans a esmalte e conversa com públicos de várias classes sociais.

Outro alavanca para a popularidade de Yan é seu perfil no Instagram, seguido por mais de 200 mil pessoas. O stylist firma ainda parcerias com marcas como a Schutz, para a qual desenvolveu uma coleção de sapatos, e a Thelure, para a qual criou uma linha de roupas. Na última década, o stylist viu seu negócio crescer e hoje conta com duas assistentes e um empresário que administra seus cachês (Sabrina e Carol Celico, suas clientes fixas, o pagam por mês). Contratou também uma assessoria de imprensa - afinal, também quer alguém para cuidar de sua imagem. “Mas, mais importante do que tantas conquistas, está a minha cliente, que pode ter a autoestima elevada com a roupa certa”, diz. “Gosto de deixar a mulher sexy e poderosa, mas nunca permito que o look chame mais atenção que a personalidade .” Veja abaixo o que o stylist conta sobre algumas de suas clientes famosas.

Sabrina Sato

“Nós nos demos bem desde o início, pois gostamos de coisas parecidas. Organizamos o guarda-roupa, tiramos muitas peças, incluímos outras e o estilo dela foi mudando. Mas a Sabrina nunca foi cafona. Ela era hippie e, se você pensar bem, ela ainda é, pois ama ficar descalça na cachoeira. Sabrina não se veste para causar. Para ela, a moda é um forma de agradar e homenagear os outros. Viramos melhores amigos e somos grudados até hoje, mas sempre mantivemos uma postura muito profissional em relação ao trabalho.”

Ivete Sangalo

“A primeira vez que coloquei a mão na Ivete foi em 2013 para uma apresentação no programa “Esquenta!”. Os irmãos dela, que a empresariam, não me passaram briefing nenhum. Levei tanta roupa de São Paulo para o Rio que nem sei o quanto paguei de excesso de bagagem. Mas uma era minha preferida: um body de zebra combinado a uma pantalona estampada de onça, um conjunto feito sob medida para ela. Eu nem dormi à noite com medo dela não gostar. Enquanto Ivete vestia o look, eu suava frio. Só relaxei quando ela olhou no espelho e falou: ‘Eita, pai, isso é roupa de artista’.”

Luciano Huck

“Eu o visto há três anos e ainda fico nervoso. Quando o conheci, ele não gostava de calças claras, mas agora topa usar. Luciano gosta de conforto e é um cara ágil. Não dá para vir com muitas propostas e opções.”

Carolina Ferraz

“Olha como sou sortudo? Tive a sorte de ficar próximo de uma das mulheres mais chiques do Brasil. Eu a conheci em um evento em que levei uma roupa de inverno toda branca, com um casaco de pelos, e ela amou.”

Juliana Paes

“Outra deusa que caiu na minha mão. Ela me ligou, disse que gostava do meu trabalho e falou que me procurou porque tinha acabado de ter um bebê e queria voltar a ser mulher.”