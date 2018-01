O Oscar da moda inglesa

A premiação de 2014, em Londres Foto: British Fashion Council

Os ingleses não brincam em serviço. O British Fashion Council é uma instituição sem fins lucrativos que visa incentivar e promover a moda inglesa pelo mundo. Entre suas plataformas de atuação, estão as semanas de moda, os concursos de novos talentos e a premiação British Fashion Awards, que reconhece os profissionais de maior destaque no ano.

É sempre interessante observar iniciativas que estimulam a indústria de moda a manter-se relevante e interessante. A premiação inglesa eleva o valor dos profissionais e cria uma competitividade saudável, além de gerar empregos que vão desde a produção do evento até a transmissão global em diversos meios.

A it girl Alexa Chung no red carpet de 2014 Foto: British Fashion Council

Entre os indicados de 2015, além de nomes consagrados e conhecidos como Tom Ford e Victoria Beckham, há revelações como o designer de joias Fernando Jorge, brasileiro radicado em Londres, que concorre na categoria designer revelação.

Em 2014, mais de 400 pesos pesados da indústria da moda e do entretenimento estiveram reunidos no evento, incluindo Anna Wintour, Victoria Beckham, Kendal Jenner, Cara Delevingne, Rihanna, entre muitos outros. Como patrocinadora oficial do evento, a Swarovski criou um prêmio especial de reconhecimento da obra.

Poppy Delevigne, Kendall Jenner e Cara Delevingne Foto: British Fashion Council

"Este evento anual está rapidamente se tornando um dos destaques do calendário de moda global. Os prêmios reconhecem os maiores talentos do nosso setor e temos muita sorte de trabalhar com excelência e criatividade dentro da nossa indústria, tanto em casa como no exterior “, diz Natalie Massenet, Chairman do British Fashion Council.

Confira na galeria os principais nomeados para a premiação de 2015, e abaixo, a lista de indicados completa.

Nomeados 2015 por categoria:

Estilista revelação de moda feminina

Faustine Steinmetz

Molly Goddard

Thomas Tait

Estilista revelação de moda masculina

Astrid Andersen

Grace Wales Bonner

Mr Hare

Designer de acessórios revelação

Charlotte Simone

Fernando Jorge

Jordan Askill

Novo estilista do momento

Craig Green

Emilia Wickstead

Mary Katrantzou

Marca do momento

Erdem

Margaret Howell

Paul Smith

Estilista de moda feminina

Christopher Kane

J.W. Anderson

Victoria Beckham

Estilista de moda masculina

E. Tautz

J.W. Anderson

Tom Ford

Designer de acessórios

Charlotte Olympia

Sophia Webster

Tabitha Simmons

Red carpet

Christopher Kane

Erdem

Roksanda

Tom Ford

Marca

Alexander McQueen

Anya Hindmarch

Burberry

Stella McCartney

Modelo

Georgia May Jagger

Jourdan Dunn

Malaika Firth

Campanha de publicidade

Burberry

Céline

Givenchy