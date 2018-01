O novo corte de Kate Middleton

O "royal bob", novo corte de cabelo da Duquesa de Cambridge Foto: Samir Hussein/ WireImage

Ora cacheadas, ora lisas, as madeixas longas e brilhantes sempre foram a marca registrada de Kate Middleton - tanto que ela não dispensou os fios soltos nem na cerimônia de casamento com o Príncipe William, em 2011. Por isso mesmo, a duquesa de Cambridge surpreendeu ao aparecer na semana passada com um corte diferente. Nada muito radical, mas o suficiente para ganhar um nome, ‘royal lob’ (long bob real), e colocar o cabeleireiro responsável nos holofotes.

Hair stylist da família Middleton há doze anos, o inglês Richard Ward concedeu uma entrevista à revista americana People para explicar o novo look da princesa. "É um estilo prático e uma boa opção para uma mãe que sempre teve cabelos compridos, tem uma vida ocupada e pouco tempo”, disse Ward. "Esse corte é muito mais fácil de cuidar e leva metade do tempo para secar.”

Mãe de George, de 2 anos, e Charlotte, de seis meses, a princesa segue uma agenda extensa de compromissos reais e precisa estar sempre impecável. Faz sentido, então, que adote um visual prático para o dia a dia. E, como as roupas que veste e os sapatos que usa, o corte de Kate deve ser copiado à exaustão em salões mundo afora. "Tenho certeza de que o novo corte será popular, pois tudo que ela faz é seguido e copiado”, afirmou Ward à People. “Com a aparência de Kate, qualquer cabelo cai bem.”

