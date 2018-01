O natural é o novo preto

Beleza natural no desfile da grife Altuzarra Foto: Divulgação

Em 2014, o que já vinha tímido começa a ficar cada vez mais claro. Super valorizada, a beleza natural aparece definitiva nas passarelas e na vida real. Desde o começo do ano, nas redes sociais no Brasil e no mundo, existe um movimento para que celebridades e pessoas comuns postem suas fotos sem maquiagem, para evidenciar a natural beleza. Com hashtags como #nomakeupday ou #nomakeupselfie, olheiras, rugas e imperfeições vêm à tona - mesmo que sutis - e chamam atenção para mulheres que se libertam do tabu de estarem sempre impecáveis.

Nas passarelas da semana de moda de Nova York, o que se tem visto é essa busca pelo efeito cada vez mais natural. Peles iluminadas, sobrancelhas grossas e desgrenhadas, olhos profundos, bochechas ressaltadas e bocas literalmente sem cor estão em todos os desfiles.

Aliado às tendências normcore e esporte que continuam forte nas roupas, esse movimento de “maquiagem sem maquiagem” se adequa perfeitamente. Os tons suaves parecem próprios para a temporada de Primavera -Verão, que geralmente já surge sem os vinhos, bordôs e pretos do inverno. Porém, o que costuma ser visto são as cores puxadas para o pastel. Dessa vez, nem elas deram o ar da graça.

Make que não parece make no desfile de Victoria Beckham Foto: Reprodução

Para a beleza de Prabal Gurung, a maquiadora britânica Diane Kendal explica o conceito que elaborou: “Quis fazer uma coisa orgânica, inspirada na natureza, não muito pesada, mas que tivesse grande eficiência”. O resultado foi inteiro em tons de pele, criado principalmente com um blush cor de pele (o Sculpt Sculpting Powder, da MAC), que evidencia as curvas do rosto e cria um leve efeito de luz e sombra. “É uma maquiagem muito natural, mas arquitetônica”, explica a maquiadora Fabiana Gomes, que estava na equipe de beleza do desfile. Para o show de Alexander Wang, estilista que tem o sport wear no seu DNA, a maquiagem, também nude, tinha ainda um efeito de “após academia”.

Se essa tendência parece perfeita para os desfiles de estilo mais despojado, ela também surge naqueles com roupas mais glamourosas. Victoria Beckham, Diane von Furstenberg e Altuzzara são alguns deles. Com vestidos justos, decotados, fendas e saltos altos, o efeito perua é atenuado também com a maquiagem leve, dando fim à máxima “ou olho ou boca”, que prioriza destacar uma parte do rosto ou a outra do com cores fortes. Na Altuzarra, um batom rosa esmaecido é aliado aos cílios levantados no centro, o que gera um efeito talvez um pouco mais artificial, mas ainda assim, não perde o frescor nude.

A maquiagem é sutil, quase inexistente. Mas seu efeito invisível busca ter tanta ou maior força quanto um batom vermelho - do lado contrário, claro. Se em tempos de uma beleza artificial, com cirurgias plásticas e afins, o ton sur ton em bege pode muito bem ser o ponto de partida para uma oposição a essa beleza artificial.