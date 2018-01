O loiro do verão

Natural ou de salão, o loiro claríssimo promete dominar o verão Foto: Reprodução

O loiro é uma paixão nacional. E não é difícil perceber que o tom conquista as mulheres. Apenas 2% da população mundial têm os fios naturalmente claros, mas é só olhar nas ruas para reparar que, aquelas que não nasceram assim, conquistam a cor desejada com uma simples ida ao cabeleireiro. “A mulher loira, natural ou não, quer se manter loira, não importa a tendência ou a estação”, revela Marília Tambasco, expert em coloração do salão Marcos Proença. “Mas claro que sempre existe um tom ou um estilo que vira moda e todo mundo adota.”

De olho nessa onda do momento, Marília afirma que o loiro da vez é o platinado. “O segredo é abusar das luzes claras em todo o comprimento do cabelo, chegando a dar a impressão de um tom monocromático”, explica. O estilo vai melhor com as mulheres de peles mais claras, mas as morenas também podem, com cautela, adotar a tendência. “Clarear as pontas, com cores mais puxadas para o dourado, com uma ponta ou outra platinada, é uma ótima pedida para a estação.” E vale lembrar que, na hora de descolorir, todo cuidado é pouco, já que o cabelo resseca na ação. “A palavra de ordem no verão é hidratação. O corpo precisa de água e o cabelo também, senão ele perde o brilho”, conclui.