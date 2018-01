O line-up da SPFW, inverno 2015

São Paulo Fashion Week acontece de 3 a 7 de novembro no Parque Cândido Portinari em São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em sua 38ª edição, a São Paulo Fashion Week chega com estreias aguardadas de novas marcas em seu line-up e promete trazer ainda mais diversidade em termos de coleção.

Cruzando pela primeira vez as passarelas do evento, a marca da estilista Patricia Bonaldi, a Pat Bo, sua linha mais cool e a Apartamento 03, com direção criativa do jovem Luiz Claudio Silva que veste uma mulher fashion e elegante. Outra novidade é a GIG, marca de Gina Guerra Patrícia Schettino especializada em tricô.

E tem mais: Llas, grife das irmãs Laura e Lorena Andrade, vem direto do Minas Trend para a passarela paulista e a grife Sacada, Victor Dzenk, Acquatudio e TNG que migraram do Fashion Rio direto para São Paulo.

Não perca: o evento acontece de 3 a 7 de novembro no Parque Cândido Portinari em São Paulo.

Segunda-feira, 3 de novembro

16h Animale

17h Uma Raquel Davidowicz

18h Victor Dzenk

19h Tufi Duek

20h PatBo

21h Cavalera

Terça-feira, 4 de novembro

10h Pedro Lourenço

12h30 Reinaldo Lourenço

14h30 Pat Pat’s

16h30 Lolitta

18h Giuliana Romanno

19h João Pimenta

20h Colcci

Quarta-feira, 5 de novembro

10h Alexandre Herchcovitc

11h30 Ellus

14h Lilly Sarti

15h30 Ronaldo Fraga

16h30 Vitorino Campos

18h Sacada

19h Triton

20h Iódice

Quinta-feira, 6 de novembro

10h Patricia Viera

13h30 Gloria Coelho

14h30 Fernanda Yamamoto

15h30 GIG

16h30 Têca por Helô Rocha

17h30 Juliana Jabour

18h30 Lino Villaventura

19h30 Osklen

Sexta-feira, 7 de novembro

14h30 2nd Floor

15h30 Acquastudio

17h Apartamento 03

18h Wagner Kallieno

19h Llas

20h Amapô

21h TNG