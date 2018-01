O guarda-roupa prático e desconstruído de Fernanda Yamamoto

Desfile de Fernanda Yamamoto foi o terceiro desta quinta-feira. Foto: Alex Silva/Estadão

Uma coleção que forma um guarda-roupa prático e versátil. Sobretudo, saias lápis, comprimento midi, alfaiataria. As costuras são explícitas, do avesso. Em casado desfiado e vestidos, lantejoulas dão brilho aos looks.

Peça inédita na coleção, o tricô aparece forte na passarela e faz conjunto com saia lápis, tendência pra ficarmos de olho. Aparecendo como novidade, a estilista reaproveitou todas as sobras de tecidos, tingiu de preto e tricotou rebarbas em casacos, saias, vestidos e blusas. Preto e cinza são os tons base para a linha.

Por fim, para quebrar o peso das cores e formas, Fernando aplica flores em camisetinhas de manga comprida e nas golas de casacos.