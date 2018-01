O figurino retrô e romântico de 'La La Land: Cantando Estações'

O vestido amarelo de Mia foi inspirado em um longo Versace usado por Emma em 2014. Foto: Divulgação

O musical 'La La Land: Cantando Estações' é o favorito da temporada, com 14 indicações ao Oscar, incluindo 'melhor filme' e 'melhor figurino'. Na trama, Emma Stone é Mia, uma garçonete aspirante à atriz, que se apaixona pelo pianista Sebastian, vivido por Ryan Gosling.

A figurnista Mary Zophres, que já foi indicada ao prêmio de melhor figurino por seu trabalho em 'Bravura Indômita' (2010), buscou referências em filmes clássicos e nos musicais do diretor francês Jacques Demy para criar o visual retrô e romântico dos personagens. Sebastian, um aficionado por jazz, possui um estilo clássico e usa muitas camisas com calça social, blazers e um sapato bicolor. O charme fica com as gravatas típicas dos anos 1950.

Já Mia abusa de saias e vestidos de comprimento mídi e ultra-coloridos, a maioria das peças compradas em lojas de departamento ou customizados para ela. A única exceção é um Jason Wu azul royal, que a garota usa para uma festa no começo do filme.