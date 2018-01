O festival de Tommy Hilfiger

Georgia Jagger no desfile de Tommy Hilfinger Foto: AP

No melhor estilo rock’n roll, a Tommy Hilfiger apresentou na segunda-feira, dia 8, a sua coleção de primavera. A primeira notícia da marca que abalou os fashionistas foi que a it-girl Alexa Chung postaria o dia todo na conta do Instagram da grife. Engraçada e bem humorada, ela não poderia ter sido melhor escolha para casar com a atmosfera do desfile: a inspiração do estilista foi justamente a musa dos festivais de rock.

Dentro do Armory Park, um grande salão de eventos onde o estilista já desfilou outras vezes, estava montado um cenário digno da capa do disco Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Chão de grama, muitas flores naturais espalhadas, iluminação com luzes de natal e um grande palco com duas baterias.

E começa o show. Georgia May Jagger, filha de Mick Jagger, entra ao som de Jimi Hendrix. Ela vestiu uma capa com listras verticais em tons de bordô e faixas de lurex dourado, que remete ao icônico blazer dos Beatles, uma blusa de lurex dourada, short e botas. Tommy Hilfiger mergulhou fundo nos anos 60 e 70, e as referências vêm da alfaiataria da época, do folk, do hippie e também da disco music.

“Quis fazer uma coisa divertida e mostrar o meu amor pelo rock”, disse o estilista após o desfile. De fato, a música falou bem alto. Beatles, Rolling Stones e The Who completaram a trilha sonora.

A viagem de Tommy aos estivais deu forma a peças bem diferentes do seu estilo preppy que conhecemos. Casacos de mohair estampados e tricôs coloridos com aspecto hand-made desgastado, patchwork de jeans, jaquetas de couro com tachas, vestidos curtíssimos com estampa de tatuagem, hot pants usadas com tops de biquíni e vestidos esvoaçantes marcaram a passarela. As modelos seguravam guitarras elétricas e tinham tatuagens de estrela no rosto e no corpo. Nos pés, as botas de cano curto chamaram a atenção. De couro metalizado e com apliques de estrelas coloridas, elas entraram no american mood da coleção.