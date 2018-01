O fenômeno de popularidade da família Kardashian

Foto: Divulgação

O que, afinal, Kim Kardashian faz da vida? Ela não é atriz, não é modelo, não é apresentadora de TV. Ainda assim, seu aplicativo (um game que envolve compras e festas em Hollywood) faturou 85 milhões de dólares no ano passado. Por definição, Kim Kardashian é uma celebridade, daquelas que não medem esforços nem polêmicas para aparecer. Embora o assunto seja hoje quase esquecido, foi depois de ter sua sex tape vazada na internet, em 2007, que ela recebeu o convite para estrelar o seu próprio programa de TV.

O reality "Keeping Up with the Kardashians", exibido no Brasil pelo canal pago E!, chega hoje à sua décima temporada. Nesta fase da "trama", Kris, a matriarca da família, acaba de se divorciar de seu segundo marido, o ex-atleta olímpico Bruce Jenner (que, atualmente, passa por um processo para se tornar mulher). A casa vive povoada pelas cinco irmãs: Kourtney, Kim e Khloé Kardashian, do primeiro casamento de Kris com o advogado Robert Kardashian (famoso por atuar na defesa do caso O. J. Simpson), e Kendall e Kylie Jenner.

Kim é, sem dúvida, a mais famosa do clã e roda o mundo frequentando festas e desfiles ao lado do marido, o rapper desbocado Kanye West. Tudo, claro, devidamente postado no Instagram da estrela. Kourtney e Khloé são proprietárias de uma boutique de roupas de grife em Los Angeles e enfrentam escândalos frequentes de traições e separações. Já Kendall Jenner desponta agora como um talento efetivo da família: é uma das modelos mais requisitadas do momento, estampa diversas capas de revistas e brilhou no último desfile da Chanel na Semana de Moda de Paris. Por que elas são um fenômeno de popularidade e viraram queridinhas da moda? Confira nos perfis a seguir.

Kim Kardashian, 34 anos

Foto: Reprodução

Se até pouco tempo atrás Kim ainda era ignorada pelo mundo da moda, a capa de abril do ano passado da Vogue America veio para mostrar que seu sucesso alcançou até os editores mais esnobes. Nesta temporada de desfiles em Paris, aliás, ela sentou na fila A para conferir as coleções de Louis Vuitton e Givenchy. Em vez de tentar esconder suas curvas, Kim abusa de roupas justas, decotes e o que mais lhe vier à cabeça! Ela se sente à vontade mostrando o corpo e fazendo a linha sexy e over. É mãe da pequena North West, da relação com Kanye West. Também causou polêmica ao ficar casada por apenas 72 dias com o jogador da NBA Kris Humphries. Todo esse universo de glamour e grifes é o mote do jogo para smartphone "Kim Kardashian: Hollywood", em que o usuário se torna amigo da celebridade e vai completando trabalhos para subir num ranking de popularidade e ganhar dinheiro. Mais ou menos como aconteceu com a própria Kim.

Kourtney Kardashian, 35 anos