O fenômeno das instabloggers

Foto:

Elas têm no máximo 20 anos e milhares de fãs adolescentes espalhados pelo Brasil. Não, não estamos falando de estrelas teen da TV. E, sim, de Mariana Nolasco, Mariana Sampaio e Bruna Vieira, três fenômenos das redes sociais que faturam alto com seus perfis na internet. Aos 16 anos, Mariana Nolasco, por exemplo, faz sucesso no YouTube com vídeos de covers e cobra R$ 2.300 por cada post com conteúdo patrocinado em seu perfil no Instagram, em que é seguida por mais de 900 mil pessoas. Sua xará, Mariana Sampaio, tem 19 anos, mas já pode ser considerada uma veterana: ela virou celebridade da internet no extinto orkut e o blog que leva o nome dela recebe 300 mil visitantes por mês. Número ainda pequeno se comparado ao de Bruna Vieira, dona da página “Depois dos Quinze”, que contabiliza 1,5 milhão de acessos mensais. A jovem de 20 anos possui rendimentos de gente grande: um publieditorial em seu blog custa R$ 6 000, uma foto patrocinada no Instagram, R$ 3.500, e um post pago no Facebook, R$ 2.500. Saiba mais sobre elas.

Bruna Vieira: a conselheira das meninas

Foto:

Idade: 20 anos

Visitas ao blog: 1,5 milhão por mês

Curtidas no Facebook: 600 mil

Perfil no Instagram: @depoisdosquinze

Seguidores: 673 k

Valor de post publicitário no Instagram: R$ 3.500

Não foi só a cantora Adele que transformou uma desilusão amorosa em um negócio lucrativo. A mineira Bruna Vieira virou um fenômeno da internet quando decidiu desabafar na rede sobre o fora que levou de seu primeiro “ficante”. Isso ocorreu quando ela tinha 15 anos e, daí, surgiu o nome de seu blog, o "Depois Dos Quinze". "Comecei um diário online porque não tinha com quem falar sobre o que eu estava passando”, conta a jovem que, na época, morava na cidade de Leopoldina, localizada a 322 km de Belo Horizonte. Em pouco tempo, ela ganhou uma legião de fãs, passou a escrever sobre moda e beleza e atraiu anunciantes de peso, como O Boticário. “Quando completei 17 anos, me mudei sozinha para São Paulo, pois estava perdendo oportunidades de trabalho e parcerias", diz. Agora, aos 20, a blogueira mantém uma relação próxima com as leitoras, que a vêem como uma espécie de guru de lifestyle. Seu sucesso na internet já rendeu também quatro livros escritos que, somados, venderam cerca de 200 mil exemplares. Neles e em seus perfis na rede, mais do que dar conselhos fashion, Bruna deseja ajudar as meninas a desenvolver a autoestima. “Há cinco anos, era tímida e tinha muitos complexo. O blog me trouxe autoconfiança." E independência financeira também.

Mariana Sampaio: a blogueira veterana

Foto:

Idade: 19 anos

Visitas ao blog: 300 mil por mês

Curtidas no Facebook: 173 mil por mês

Perfil no Instagram: @masampaioo

Seguidores: 795 k

Valor de post publicitário no Instagram: R$ 3.500

Mariana Sampaio é cria antiga da internet. A jovem faz sucesso na web desde os tempos em que o finado Orkut era a rede social mais popular. Seu belo rosto ficou popular quando outros perfis começaram a reproduzir imagens dela. “Era só postar uma foto minha que ela era roubada”, conta. Graças à fama online, ela foi convidada pela “Capricho” para ter um blog no site da revista, o Família Sampaio, junto com seus irmãos. Quando o projeto acabou, ela, que tinha 16 anos na época, decidiu montar uma página própria para manter contato com os leitores. O voo solo levou nove meses para decolar, mas passada a fase inicial, ela começou a amarrar parcerias e frequentar eventos de moda e beleza. Hoje, além de ser paga para ser presença VIP em inaugurações de lojas e lançamento de coleções, ela faz, em média, dez ações de publicidade no Instagram por mês - só essa atividade lhe garante uma renda mensal de R$ 35.000 reais. “As meninas se identificam comigo porque não sou o tipo de blogueira que tem fixação por bolsas caríssimas”, acredita. “Sou tão desencanada que vou ao shopping toda desleixada, até de calça de moletom.”

Mariana Nolasco: a queridinha do YouTube

Foto:

Idade: 17 anos

Inscritos em seu canal no YouTube: 455 mil

Curtidas no Facebook: 1,2 milhão

Perfil no Instagram: @maarinolasco

Seguidores: 916 mil

Valor de post publicitário no Instagram: R$ 2.300

Foi com um cover de uma música de funk ostentação que Mariana Nolasco estourou na web. Seus vídeos de covers de canções de gêneros diversos já tinham certa repercussão, mas há dois anos, quando um fã a desafiou a fazer uma versão de “Como É Bom Ser Vida Loka”, de MC Rodolfinho, a visibilidade dela deu um salto. O vídeo em que a adolescente entoa os versos do funk com jeito meigo e violão em mãos alcançou mais de 6 milhões de visualizações. Apesar do foco da jovem ser a música, em seus perfis no Facebook e no Instagram, ela recebe centenas de perguntas sobre suas roupas e sua maquiagem. “Normalmente, o que mais me pedem é a marca do meu rímel, pois meus cílios ficam bonitos nas fotos.” Mariana faz, em média, cinco ações publicitárias por mês no Instagram, que juntas rendem R$ 11 500. “Só não falo de roupa porque essa não é minha praia”, conta. “Mas há tantas grifes me procurando que estou até considerando montar um blog para para aproveitar a onda.”