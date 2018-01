O estilo supercool de Adam Levine

O cantor Adam Levine está no Brasil em turnê da banda Maroon 5 Foto: Reprodução

Camiseta básica, jeans surrado, jaqueta de couro e óculos de sol Ray Ban wayfarer. Poderia ser o visual de um cara comum, mas são peças chave do guarda-roupa de Adam Levine - e ele está longe de poder ser considerado um cara comum. Jurado do programa The Voice e vocalista do Maroon 5, que se apresenta em São Paulo nesta quinta, 17, e no sábado, 19, ele é referência na música e também quando o assunto é estilo.

"Eu tendo a escolher roupas com uma pegada clássica, mas também quero que tenham uma história, um significado", disse, em uma entrevista recente à revista Men's Health. O segredo de seus looks está no styling. Se nas roupas o cantor ousa pouco e prefere apostar no básico, nos cortes de cabelo e nas tatuagens pelo corpo ele não hesita em experimentar nada. O cantor de 36 anos já teve os cabelos arrepiados, raspados, com costeletas longas, com franjinha... Atualmente, opta por um corte meio vintage, raspado dos lados, e nos fios tingidos de loiro. Foi com esse visual, aliás, que fez uma aparição relâmpago na última quarta, 16, na loja paulistana da marca John John, da qual é garoto propaganda.

Outro diferencial? As tatuagens. São tantas que é até difícil de contar. A maioria tem significados especiais, como o número 222, do endereço do estúdio em que o Maroon 5 gravou o primeiro álbum, lançado em 2003. Adam também cobriu o braço esquerdo com rosas, pombas e cerejeiras, em homenagem às vítimas dos atentados de 11 de setembro. E, uma mais recente, simboliza a relação de Levine com a esposa, a modelo da Victoria’s Secret Behati Prinsloo, com quem casou em 2014: ele tatuou a frase "you're so cool" (você é tão legal), escrita com a letra dela, três vezes no braço direito.

Natural de Los Angeles, Adam Levine começou a carreira cedo, aos 17 anos. Junto com mais três amigos de colégio, montou a banda Kara's Flowers que, anos depois e com um novo membro, viraria o Maroon 5. Desde o primeiro álbum, Songs About Jane, a banda estourou e lançou outros quatro álbuns. No Brasil pela quinta vez, o grupo traz a turnê "V", com hits como “Sugar".