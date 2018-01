O estilo Dilma na posse

Atualizado às 19h45.

A renda em tom nude-clássico usada pela presidente Dilma Rousseff durante a posse destoou do cinza-chumbo e do azul-marinho dos ternos dos políticos que a rodeavam. A maquiagem leve, o cabelo bem-arrumado e os brincos de pérola deram toques de feminilidade para o look - apesar da modelagem solta em A não favorecer em nada a sua silhueta. É a segunda vez que Dilma é empossada e, em termos de estilo, ela aparenta mais segurança do que no primeiro mandato. Tudo o que deu certo antes, ela manteve agora. E o mérito é da estilista gaúcha Juliana Pereira, que assinou o o look da presidente.

Dilma desfila em carro aberto ao lado da filha antes de ser empossada para o segundo mandato Foto: Dida Sampaio/Estadão

Dilma repetiu a cor neutra da roupa na posse, assim como em todos os momentos especiais ou difíceis (o vermelho do partido surgiu hoje no vestido da filha Paula, acenando ao seu lado na chegada em carro aberto, numa escolha, digamos, controversa). Deu uma aloirada discreta no cabelo sem mexer no corte, que é bom. Não arriscou na escolha dos acessórios, ficando entre pérolas pontuais e escarpins de salto baixo. Nos últimos quatro anos, Dilma foi fiel à estilista gaúcha Luisa Stadtlander, de quem é cliente há mais de 20 anos e que assinou o conjunto de saia e blazer na cor pérola para a cerimônia da posse, em 2011.

Foi Luisa Stadtlander que comandou as criações para o guarda-roupa presidencial no primeiro mandato, além de fazer o vestido de noiva do casamento de Paula Rousseff, filha de Dilma, e também o longo azul usado pela presidente na cerimônia. Graças a Luisa, a manga ¾ da roupa da posse virou marca-registrada do estilo de Dilma. Segundo a estilista disse em entrevista recente, 80% do guarda-roupa da presidente apresenta modelos com essa manga.