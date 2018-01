O estilo descontraído de Santana

Talvez sejam as ruas arborizadas, talvez o grande número de pedestres que circulam por elas com ar despreocupado. Fato é que Santana parece uma cidade de interior em meio ao caos paulistano. Originado de uma fazenda, o bairro mais antigo da zona norte é também um dos maiores de São Paulo, com mais de 130 mil habitantes. Por lá, os moradores circulam muito a pé e encontram de tudo: comércio agitado, restaurantes badalados, parques, ciclovias e até um aeroporto, que recebe aviões de pequeno porte. Não à toa, a maioria dos santanenses se orgulha de “ter tudo aqui” e não quer sair do bairro para jantar ou fazer compras.

O clima descontraído das ruas da vizinhança se reflete no visual de quem circula por elas. De vestidos longos floridos e fluidos, shortinho com camiseta básica, calça jeans, tênis e camisa polo ou ainda bermuda e chinelos, a turma de Santana prioriza o conforto. E ajuda a compor o astral de cidade do interior que dá charme ao bairro.

