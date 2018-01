O estilo de Marina Ruy Barbosa

Famosa por seus fios ruivos, superlongos e retos, a atriz adotou um visual mais moderno, com fios repicados e franja lateral. A finalização do penteado é um pouco mais bagunçada - o efeito chamado de "podrinho" pode ser alcançado com pó texturizador ou xampu seco. E nem adianta tentar copiar o tom: o ruivo é natural de Marina.

Foto: Divulgação