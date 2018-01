O estilo de João e Bia Doria

João e Bia Doria. Foto: Denise Andrade/ESTADAO

Ternos bem cortados, roupas feitas com tecidos finos de primeira qualidade, acessórios de peso, estampas de grife. Em uma rápida análise das fotos do novo prefeito de São Paulo, João Doria, e sua mulher Bia, é possível dizer que ambos vestem-se com sintonia, mas que cada um tem elementos próprios de estilo.

Ele, que durante a campanha ficou conhecido como "coxinha", aposta sempre em ternos clássicos, camisas com colarinho italiano e em peças confeccionadas com sofisticação. Ela ostenta um visual exuberante, mantendo os cabelos soltos, bem escovados e abusando de acessórios de impacto. Muitos de seus vestidos possuem brilhos ou decotes com leves transparências. Alguns modelos realçam sua silhueta com cintos decorados. Estampas, rendas e paetês aparecem com frequencia nos looks, em geral muito elegantes, de Bia.