O estilo da nova senhora Johnny Depp

Aos desavisado, vale dizer: Johnny Depp se casou no último dia 3 com a lindíssima atriz americana Amber Heard. A cerimônia ocorreu na casa dele, em Los Angeles, e poucos dias antes da festança armada pelo casal nas Bahamas, mais especificamente em uma ilha privada do ator. Depp, de 51 anos, e Amber, de 28, se conheceram em 2011, durante as filmagens do filme 'O Diário de um Jornalista Bêbado', e estão juntos desde então.

Leia também: As lições de um fenômeno da moda na internet

Mas não é só pelo marido famoso que Amber é conhecida. Naturalmente linda, a atriz, que já tentou a carreira de modelo na adolescência, não brinca em serviço quando se trata de moda. Dona de um estilo que passeia entre o boho e o clássico com toques de sensualidade, a jovem já entrou no radar de editores de moda e blogueiros de street style. Veja na galeria algumas de suas escolhas recentes - ah, sim, ela e Johnny formam um dos casais mais cool do momento!