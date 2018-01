O estilo da mulher de Moro: clássica sim, careta não

Maquiagem iluminada e joias discretas ajudam o compor o visual de Rosângela, que tem um estilo clássico com um toque de ousadia. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Bailes de gala são sempre um desafio de estilo. É fácil errar para mais, exagerar nos brilhos e no penteado, e parecer fantasiada. E também leva um minuto para escolher um vestido aquém do evento, errar para menos, e sentir-se inadequada no meio da festa. A advogada Rosangela Wolff Moro, mulher do juiz Sergio Moro, no entanto, soube medir bem a dose de glamour. Ao lado do marido, ela participou na noite de terça, 26, do jantar de gala da revista Time, em Nova York, para o lançamento da edição que traz as 100 personalidades mais influentes do ano. Moro foi o único brasileiro da lista.

Ele usava um smoking elegante - opção sempre certeira para o homem que não inventa muita moda. Ela elegeu um vestido preto discreto e sofisticado. Clássico sim, careta não. Nas laterais, pequenas fendas transparentes deixavam um pouco de pele à mostra. A saia com aplicações e texturas tinha uma bossa diferente. “Rosangela tem um estilo clássico, porém com uma dose discreta de ousadia”, diz a consultora e editora de moda Carla Raimondi. “A maquiagem, com efeito brilhante e batom nude, e o penteado que ela usou, por exemplo, têm uma modernidade. Eu diria que ela é uma mulher de personalidade, que reserva pequenas surpresas no jeito de se vestir”.

Brincos com formato orgânico, que se encaixam nas orelhas e são uma tendência forte da joalheria, completaram bem o look. A advogada começou a atrair os holofotes no início do mês, quando criou uma página no Facebook em homenagem ao marido - a fanpage "Eu MORO com ele" faz um trocadilho com o sobrenome do magistrado. Na rede social também é possível conferir outros looks de estilo de Rosangela.