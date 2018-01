O estilo 'chique sem esforço' de Carla Bruni

Nascida na Itália e criada na França, Carla Bruni costuma se vestir de uma maneira "chique sem esforço" Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Carla Bruni sempre chamou a atenção por seu estilo “chique sem esforço”. Como primeira-dama da França, posto que ocupou entre 2008 e 2012, seu jeito de vestir ficou ainda mais em evidência: ela passou a abusar de terninhos, vestidos com corte reto, cintos finos para marcar a cintura (seja em vestidos ou casacos), sapatilhas e calças sequinhas. Em passagem pelo Brasil, ela mostrou seu estilo em Porto Alegre, onde se apresentou na segunda-feira, 24, e por São Paulo, onde faz show nesta quarta-feira, 26.

Nascida na Itália e criada na França, Carla Bruni ficou conhecida como modelo aos 19 anos. Contemporânea de tops como Naomi Campbell e Kate Moss, fez parte da primeira geração de top models, famosa internacionalmente. No fim dos anos 1980, Carla se tornou uma das 20 modelos mais bem pagas do mundo e estrelava campanhas e desfiles de grife como Versace, Chanel e Christian Dior -- estas duas últimas são as preferidas em seu guarda-roupa atual.

Em 1998, abandonou as passarelas para se dedicar à música. Desde então, lançou quatro discos: “Quelqu'un m'a dit”, de 2002 e cantado em francês; “No promises”, de 2006 e com canções em inglês; e “Comme Si De Rien N'Était”, de 2008, com músicas em inglês e francês; e o mais recente, “Little French Songs”, lançado em 2013 e cuja turnê ela trouxe ao Brasil nesta semana.

Atualmente, aos 47 anos, tem dois filhos e é casada com Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, desde 2008.