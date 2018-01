'O Diabo Veste Prada' vai ganhar adaptação na Broadway com músicas de Elton John

O livro 'O Diabo Veste Prada' virou filme em 2006 Foto: Reprodução de cena de 'O Diabo Veste Prada' (2006)/ Twentieth Century Fox

Elton John será o responsável por escrever as músicas da versão da Broadway de 'O Diabo Veste Prada'. As letras ficam por conta do humorista Paul Rudnick.

O musical será baseado no livro de Lauren Weisberger lançado em 2003 e no filme de 2006, estrelado por Meryl Streep e Anne Hathaway, que narra a vida infernal de uma repórter como assistente pessoal da severa Miranda Priestly, editora-chefe de uma revista de moda.

Kevin McCollum, produtor da adaptação, está trabalhando no projeto há dois anos, e essa colaboração é um passo significante para a obra ser lançada.