O curioso caso da miss venezuelana que viaja o mundo com seu banheiro

Daniela costuma postar fotos tiradas em seu banheiro no Instagram Foto: Instagram.com/danielalopezespinoza

Às vezes, as pessoas fazem de tudo para conseguir mais seguidores nas redes sociais. É o caso de Daniela Lopes Espinoza, semifinalista do concurso Miss Earth Venezuela 2017, que chamou atenção dos seus seguidores por postar fotos em vários países diferentes como Estados Unidos, Emirados Árabes e Brasil. O problema é que todas as fotos foram feitas no mesmo lugar, que parece ser o banheiro da sua casa.

Bastou isso para ela virar o novo meme que está divertindo os internautas. No Instagram, a própria Daniela compartilhou uma das imagens que faz piada com o caso, explicando que faz isso para ficar entre as fotos populares das regiões marcadas. Ela também lançou a #mibañotransportador (meu banheiro transportador, em português), para que as pessoas sugiram novas localizações para ela colocar.