O cabelo 'joãozinho' de Sophia Abrahão

De férias da televisão e prestes a entrar em turnê com o show "Tudo que eu sempre quis", que estreia dia 7 de maio em São Paulo, Sophia Abrahão decidiu inovar no visual. Inspirada na modelo Agyness Deyn e na atriz Anne Hathaway, platinou os fios, que já estavam loiros, e adotou um corte boyish. "Não é muito comum mas eu sempre gostei desse corte", disse ela.

Sophia Abrahão mostra corte de cabelo na SPFW Foto: Fernanda Figueiredo / Especial para o Estado

Cantora e atriz, Sophia conta que tem uma relação forte com a moda, tanto que assina o figurino de seu show ao lado do stylist Dudu Farias. "Tem toda uma logística, farei trocas de roupas, então o figurino tem que ser prático. Além disso, a roupa não pode atrapalhar minhas coreografias". Suas principais inspirações? As cantoras americanas Selena Gomez, Taylor Swift e Demi Lovato. "É um apanhado das três".