'O atual ciclo de fashion designers é particularmente difícil', diz Victoria Beckham

A estilista Victoria Beckham, 41 anos, diz achar difícil acompanhar o ritmo da indústria da moda Foto: Bang Showbiz

Victoria Beckham acha bastante difícil acompanhar o ritmo da indústria fashion. A designer de 41 anos admitiu que lançou quatro coleções em um ano para competir com outros designers, embora tenha a cumplicidade e a calma do seu time que está comprometido com "o melhor do melhor" para produzir itens de qualidade.

Em conversa com a ELLE Hong Kong, Victoria contou: "O atual ciclo dos designers de moda é particularmente difícil. Em um ano eu lancei quatro séries, há outros tipos de produtos. Obviamente a rapidez só fica mais rápida, mas felizmente eu tenho os melhores parceiros. A nossa estratégia é manter a calma, sem pressa. Bom trabalho nunca nasce na rapidez, o mais importante é trabalhar para fazer a perfeição".

A ex-integrante das Spice Girls vê a possibilidade de trabalhar na moda como uma extensão da mensagem que ela, Geri Horner, Emma Bunton, Mel C e Mel B passavam no passado.

A morena contou: "Como com as Spice Girls nós falávamos sobre o girl power, é a mesma coisa. É o empoderamento das mulheres e agora é feito através da moda, não de música".