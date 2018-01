Novo estudo conclui que seu 'detector de gays' é péssimo

Um novo estudo sugere que o chamado "gaydar" - o sexto sentido pelo qual muita gente insiste que pode dizer no mesmo instante que uma pessoa que acabou de conhecer não é heterossexual - é negativo sob dois aspectos. Em primeiro lugar, não funciona. Mas, e mais importante, o conceito do "detector de gays" pode ser muito prejudicial. E - grande surpresa, pessoal - seria apenas uma desculpa para uma pessoa se deleitar com estereótipos nocivos a respeito da comunidade LGBTQ.

Para pesquisador, conceito de "gaydar" pode reforçar estereótipos Foto: Ryan Mcguira/Pixabay

Num artigo publicado no Journal of Sex Research, o psicólogo William Cox, da Universidade de Wisconsin-Madison, diz que o chamado "gaydar" não é realmente importante. "Imagine que 100% dos homens gays usem camisas cor de rosa o tempo todo e 10% de homens heterossexuais também usam camisas rosa o tempo inteiro. Mesmo que todos os gays vistam camisas cor de rosa, ainda assim haveria o dobro de heterossexuais usando camisa rosa. Portanto, mesmo neste exemplo extremo, as pessoas que se baseiam em camisas cor de rosa como estereótipo para assumir que os homens são gays estão erradas 75% do tempo", disse Cox.

Segundo estudos anteriores publicados, esse "detector de gays" é muito real e talvez até tenha por base sinais tão inerentes quanto a forma do rosto. Assim um estudo apenas não pode desbancar todos os outros. É possível haver diferenças que sejam comuns, se não inerentes ou universais, em pessoas de orientações sexuais diferentes. Mas nos estudos realizados por sua própria equipe, Cox concluiu que qualquer "gaydar" facial que uma pessoa poderia ter, seria atribuído a algo muito banal: a qualidade da foto.

Homens gays tendem a usar suas fotos mais bonitas nos perfis e são elas que acabam sendo usadas em estudos como estes. As pessoas podem achar que detectaram uma homossexualidade inerente em imagens que marcaram como de uma pessoa não heterossexual, mas na verdade estão apenas se baseando num estereótipo segundo o qual homens gays procuram ser mais apresentáveis.

Além disso, segundo os pesquisadores, esse conceito de "detector de gays" é realmente perigoso. "Muitas pessoas consideram a estereotipagem inapropriada. Mas se você não chama isto de estereotipagem, coloca um outro rótulo e camufla como 'detector de gays', parece ser pessoal e socialmente mais aceitável".

Cox e seus colegas testaram sua teoria manipulando a crença de cada participante no experimento no "detector de gays" - preparando-o para achar que era real, que se tratava apenas de uma forma de estereotipagem, sem mencionar a palavra "gaydar" dentro do grupo. Quando os participantes foram informados de que esse "radar gay" tinha uma base científica eles se mostraram mais propensos a achar que homens com traços estereotipados "gays" eram gays. Por exemplo, mostraram-se mais inclinados a achar que um homem era gay depois de serem informados de que ele gostava de fazer compras.

E basear-se em estereótipos - ao mesmo tempo que é obviamente prejudicial para membros de grupos marginalizados também é equivocado.

"Considere a estatística de que homens gays têm três vezes mais propensão ao alcoolismo do que os heterossexuais", afirma o estudo. "Conhecendo essa forte relação você imaginaria que um alcoólatra provavelmente é gay?". Presumimos que você não pensaria assim, porque o alcoolismo não é uma característica apoiada e perpetuada pelos estereótipos culturais predominantes dos homens gays. Quando os estereótipos baseiam as expectativas de uma pessoa, ela se torna vítima de erros de raciocínio".

E estudos concluíram que os estereótipos, mesmo os "positivos" como elegância e cuidados com aparência associados aos gays - são negativos para membros de grupos marginalizados. Os estereótipos aparentemente positivos podem não ser detectados por nós, e disfarçados como cumprimentos. Mas criam uma percepção de que essas pessoas são inerentemente diferentes, de que são outras. E não preciso dizer a você que os resultados de tal noção não são nada bons.

Assim, mesmo se a ciência não chegou a uma conclusão final a respeito do "detector de gays", este pode ser o momento de considerá-lo apenas como mais instrumento de estereotipagem.

Tradução de Terezinha Martino